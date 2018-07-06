Android Excellence listesine 14 yeni uygulama eklendi

Google, Play Store’daki en iyi oyun ve uygulamaları seçerek hazırladığı Android Excellence listesini güncelledi. Temmuz ayında listeye 14 yeni oyun ve 7 yeni uygulama eklendi. Excellence listesine giren bu uygulama ve oyunlara “Editörün seçimi” nişanı verildi.
Google’ın bu ay listeye aldığı yeni uygulamalar arasında özellikle hikaye okuyarak yeni bir dil öğrenilen Beelinguapp, finansal hareketlerinizi oyuna dönüştüren Fortune City ve zor durumdaki insanlar için yemek satın alabildiğiniz ShareTheMeal dikkat çekiyor.
Excellence listesine yeni eklenen uygulamalar:
Beelinguapp
BTFIT
Fortune City
Letras.mus.br
LingoDeer
Memrise
PicsArt
Pocket Casts
ShareTheMeal
The Mindfulness App
Tokopedia
Trello
VivaReal
Wynk Music
Excellence listesine yeni eklenen oyunlar
Animal Crossing™: Pocket Camp
Cash, Inc.
Flutter: Starlight
Shadow Fight 3
Shadowgun Legends
War Heroes
World of Warships Blitz
Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!
Kriptolara dev operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Muharrem İnce CHP'yi uyardı: Sıfır çekeriz, kaybederiz!
ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı
Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...
Sualtından servet değerinde eşya çıkardı!
Evlendikten sonra değişti! Prens Hary, Meghan Markle'dan elini böyle kaçırdı
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum