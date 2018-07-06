Android Excellence listesine 14 yeni uygulama eklendi

Google, Play Store’daki en iyi oyun ve uygulamaları seçerek hazırladığı Android Excellence listesini güncelledi. Temmuz ayında listeye 14 yeni oyun ve 7 yeni uygulama eklendi. Excellence listesine giren bu uygulama ve oyunlara “Editörün seçimi” nişanı verildi.

Google’ın bu ay listeye aldığı yeni uygulamalar arasında özellikle hikaye okuyarak yeni bir dil öğrenilen Beelinguapp, finansal hareketlerinizi oyuna dönüştüren Fortune City ve zor durumdaki insanlar için yemek satın alabildiğiniz ShareTheMeal dikkat çekiyor.

Excellence listesine yeni eklenen uygulamalar:



Beelinguapp

BTFIT

Fortune City

Letras.mus.br

LingoDeer

Memrise

PicsArt

Pocket Casts

ShareTheMeal

The Mindfulness App

Tokopedia

Trello

VivaReal

Wynk Music

Excellence listesine yeni eklenen oyunlar



Animal Crossing™: Pocket Camp

Cash, Inc.

Flutter: Starlight

Shadow Fight 3

Shadowgun Legends

War Heroes

World of Warships Blitz

Pro Evolution Soccer 2018 20 TL oldu!

