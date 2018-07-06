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Android Excellence listesine 14 yeni uygulama eklendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.07.2018 08:59 | Son Güncelleme

Google, Android’in en iyi uygulama ve oyunlarını listelediği Android Excellence listesini güncelledi. Listeye 14 yeni uygulama ve 7 yeni oyun eklendi.

Android Excellence listesine 14 yeni uygulama eklendi

Google, Play Store’daki en iyi oyun ve uygulamaları seçerek hazırladığı Android Excellence listesini güncelledi. Temmuz ayında listeye 14 yeni oyun ve 7 yeni uygulama eklendi. Excellence listesine giren bu uygulama ve oyunlara “Editörün seçimi” nişanı verildi.

Google’ın bu ay listeye aldığı yeni uygulamalar arasında özellikle hikaye okuyarak yeni bir dil öğrenilen Beelinguapp, finansal hareketlerinizi oyuna dönüştüren Fortune City ve zor durumdaki insanlar için yemek satın alabildiğiniz ShareTheMeal dikkat çekiyor.

Excellence listesine yeni eklenen uygulamalar:

Beelinguapp
BTFIT
Fortune City
Letras.mus.br
LingoDeer
Memrise
PicsArt
Pocket Casts
ShareTheMeal
The Mindfulness App
Tokopedia
Trello
VivaReal
Wynk Music

Excellence listesine yeni eklenen oyunlar

Animal Crossing™: Pocket Camp
Cash, Inc.
Flutter: Starlight
Shadow Fight 3
Shadowgun Legends
War Heroes
World of Warships Blitz

Pro Evolution Soccer 2018 20 TL oldu!

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Google Android Excellence

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