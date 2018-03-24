Android için büyük yenilik!

Google, geç kalınmış bir özelliği YouTube’un mobil uygulamasına getirmeye çalışıyor. Asus, LG, Nokia ve Samsung ile çalışmaya başlayan şirket, doğrudan kamera uygulaması üzerinden canlı yayın açmaya izin verecek. Platform yaygınlığı ve arayüzüyle günümüzün ortak paylaşım merkezi konumunda olsa da, hala bazı temel eksiklere sahip.

Çalışmayı resmen açıklayan şirket, açıklamasında şunları söyledi: “Hedefimiz, yıl boyunca bu özelliği daha fazla üreticiyle çalışıp daha çok cihaza yaymak.”. Görünüşe göre bahsi geçen detayın ulaşması birkaç ayı bulacak.

Ayrıca, yeniliğin bir parçası da benzeri bir şeyi masaüstü için sunmaktı. Bildiğiniz gibi artık herhangi bir aracı programa ihtiyaç duymadan doğrudan YouTube web sitesi üzerinden hızlıca canlı yayın açmak mümkün.

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