Android için Opera güncellendi!

Play Store’da yayınlanan güncelleme ile Opera uygulamasına tema desteği ekleniyor. Bu temalar arasında; aydınlık, karanlık, siyah ve klasik tema yer alıyor. Siyah tema özellikle OLED veya AMOLED ekrana sahip Android telefonlarda batarya tasarrufu sağlayacak.
Uygulamanın gizlilik moduna simge desteği eklendi. Bu simge sayesinde yeni gizli sekme açtığınızda tarayıcınızın sizin geçmişinizi izleyip izlemeyeceğine dair bir uyarı alıyorsunuz. Güncelleme ile adres çubuğu da güncellendi. Yenilenen adres çubuğu sayesinde kopyala-yapıştır işlemini daha kolay yapabiliyorsunuz.
Opera artık QR kodları destekliyor. Uygulamadaki QR butonuna basarak QR kodları okutabilir ve internet sitelerine anında ulaşabilirsiniz. Güncelleme ile son olarak trend sayfalarının önerilmesini kapatma özelliği de eklendi.
Güncelleme ile çeşitli hata düzeltmelerinin ve performans iyileştirmelerinin yapıldığını belirtelim.
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