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Android için Opera güncellendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.05.2018 08:52 | Son Güncelleme

İnternet tarayıcıları arasındaki rekabet son kullanıcılara yaramaya başladı. Chrome ve Firefox’un ardından Android için Opera uygulaması da güncelleme alarak yepyeni özelliklere kavuştu. Peki, Opera 46 sürümü ile kullanıcılara hangi yenilikler sunuluyor?

Android için Opera güncellendi!

Play Store’da yayınlanan güncelleme ile Opera uygulamasına tema desteği ekleniyor. Bu temalar arasında; aydınlık, karanlık, siyah ve klasik tema yer alıyor. Siyah tema özellikle OLED veya AMOLED ekrana sahip Android telefonlarda batarya tasarrufu sağlayacak.

Uygulamanın gizlilik moduna simge desteği eklendi. Bu simge sayesinde yeni gizli sekme açtığınızda tarayıcınızın sizin geçmişinizi izleyip izlemeyeceğine dair bir uyarı alıyorsunuz. Güncelleme ile adres çubuğu da güncellendi. Yenilenen adres çubuğu sayesinde kopyala-yapıştır işlemini daha kolay yapabiliyorsunuz.

Opera artık QR kodları destekliyor. Uygulamadaki QR butonuna basarak QR kodları okutabilir ve internet sitelerine anında ulaşabilirsiniz. Güncelleme ile son olarak trend sayfalarının önerilmesini kapatma özelliği de eklendi.

Güncelleme ile çeşitli hata düzeltmelerinin ve performans iyileştirmelerinin yapıldığını belirtelim.

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