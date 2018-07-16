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Android için Twitter güncellendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.07.2018 08:23 | Son Güncelleme

Android için Twitter uygulaması bugün aldığı güncelleme ile baştan aşağıya yenilendi. Android için Twitter uygulaması artık büyük ekranlı telefonlarda daha rahat kullanılabiliyor.

Android için Twitter güncellendi!

Popüler mikroblog sitesi Twitter, Android platformunda yer alan uygulamasını nihayet yeniledi. iOS ve Android uygulamaları arasında navigasyon çubuğu farkı bulunan Twitter, son yayınladığı güncelleme ile iki platformda da aynı arayüzü kullanmaya başladı.

Navigasyon çubuğunun üst bölümde yer alması, büyük ekranlı telefonlarda kullanımı zorlaştırıyordu. Twitter, bu soruna geç de olsa müdehale etti ve Android’de de navigasyon çubuğunu iOS’te olduğu gibi alt bölüme taşıma kararı aldı.

Play Store‘da yayınlanan Twitter güncellemesi ile alt bölüme taşınan navigasyon çubuğu sayesinde artık büyük ekranlı telefonlarda daha rahat bir Twitter kullanımı kullanıcıları bekliyor.

Twitter’ın yeni tasarımını kullanmak için Play Store’dan uygulamayı güncelleyebilirsiniz. Eğer büyük ekranlı bir telefona sahipseniz bu yeni tasarım oldukça hoşunuza gidecek diyebiliriz.

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Twitter android

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