Android’in yeni sürümü Android P yayınlandı! İşte yeni Android P 9.0'ın muhteşem özellikleri

Android kullanıcıları iyi bilirler. Android sistem güncellemeleri genelde akıllı cihazlara birçok yeni özellik katar. Geçen senenin yıldızı Android 8.0 Oreo’da da durum böyleydi. Oreo güncellemesi, birçok cihaza daha iyi bir RAM yönetimi ve daha iyileştirilmiş bir pil deneyimi vadediyordu. Birçok cihazın Android Oreo güncellemesini almasıyla birlikte sıra Android’in yeni sürümü 9.0’a yani Google’ın isimlendirmesine göre P’ye geldi. Amerikalı dev şirket Google, meraklılarını daha fazla bekletmedi ve Android işletim sisteminin son sürümü olan Android 9.0 P’nin geliştiriciler için sunulan sürümünü paylaştı.
ANDROİD P’DE MİKROFON VE KAMERAYA KISIT
Sürümün detaylarına bakınca, önce güvenlik konusundaki iyileştirmeler bizi karşılıyor. Google, Android P’de uygulamaların mikrofon ve kamera erişiminde birtakım kısıtlamaya gitmiş. Böylece, mikrofonu ve kamerayı kullanması için yetkilendirilen herhangi bir uygulama çalışmıyor ise sistem tarafından mikrofon ve kamera kapatılıyor. Google’ın dinleme iddialarına istinaden böyle bir önlem aldığını tahmin etmek zor değil.
ANDROİD YAZILIMI DA ÇENTİKLİ TELEFON FURYASINA KATILDI
2018’in modası kuşkusuz çentikli telefonlar. Google’da bu trende ayak uydurarak iPhone X vari tasarıma sahip olan ya da sahip olacak Android cihazlar için (örneğin Asus Zenfone 5 ve Zenfone 5z) ekran kesme özelliğini Android P’nin sistemine eklemiş. Bu özellik sayesinde, çentikli ekranlar ile uyumlu olmayan Android sıkıntısız bir şekilde çalışacak duruma getiriliyor. Bu gelecekteki Android işletim sistemine sahip çentikli telefonların optimizasyonu için önemli bir adım olsa gerek.
ANDROİD BİLDİRİMLERİNE DÜZENLEME
Android P’nin bir sonraki yeniliği ise hepimizin delirircesine kontrol ettiği bildirimler. Bu yenilik sayesinde, Android P kullanıcıları sadece bildirimlerin son satırını görüntülüyor. Şimdilik pek efektif çalışmasa da sistemde bir de otomatik hızlı yanıtlama özelliği bulunuyor. Hızlı yanıtlama özelliği ile Android P’nin bir sonraki yeniliği ise hepimizin delirircesine kontrol ettiği bildirimler. Bu yenilik sayesinde, Android P kullanıcıları sadece bildirimlerin son satırını görüntülüyor. Şimdilik pek efektif çalışmasa da sistemde bir de otomatik hızlı yanıtlama özelliği bulunuyor. Hızlı yanıtlama özelliği ile uygulamaya giriş yapmadan sadece bildirim çubuğunu kaydırarak mesaj cevaplamak mümkün hale geliyor.
Android P’nin bir sonraki yeniliği ise hepimizin delirircesine kontrol ettiği bildirimler. Bu yenilik sayesinde, Android P kullanıcıları sadece bildirimlerin son satırını görüntülüyor. Şimdilik pek efektif çalışmasa da sistemde bir de otomatik hızlı yanıtlama özelliği bulunuyor. Hızlı yanıtlama özelliği ile uygulamaya giriş yapmadan sadece bildirim çubuğunu kaydırarak mesaj cevaplamak mümkün hale geliyor.
android, android p, Google, android 9, android 9.0, Google pixel, Google pixel xl, Google play, apk, geliştirici, asus, asus zenfone, asus zenfone 5, asus zenfone 5z, iphone x
YPG'li teröristlerden Afirin'den kaçan sivillere bombalı tuzak!
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Ortalık karıştı
Atilla Taş'a hapis cezası!
Kuran kursu hocasına işkence yapıp, bikini giydirdiler
Son dakika!AK Parti Çanakkale il başkanı Yeşim Karadağ istifa etti!
Erdoğan sert çıktı: Din adamı diye ortaya çıkıp kadınla ilgili...
Güzelliği ülke sınırlarını aştı
Dünya onu konuşuyor: Dev kartal tüyler ürpertiyor
Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak
Telefonundan cinsel ilişkiyi izleyen oğlunun elini kesti!
WhatsApp ile ilgili gündem yaratacak gelişme!
Instagram'ın müthiş özelliği! Profiline giren herkes bir bir...
Okuyucu Yorumları 0 yorum