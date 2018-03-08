Android’in yeni sürümü Android P yayınlandı! İşte yeni Android P 9.0'ın muhteşem özellikleri

Android kullanıcıları iyi bilirler. Android sistem güncellemeleri genelde akıllı cihazlara birçok yeni özellik katar. Geçen senenin yıldızı Android 8.0 Oreo’da da durum böyleydi. Oreo güncellemesi, birçok cihaza daha iyi bir RAM yönetimi ve daha iyileştirilmiş bir pil deneyimi vadediyordu. Birçok cihazın Android Oreo güncellemesini almasıyla birlikte sıra Android’in yeni sürümü 9.0’a yani Google’ın isimlendirmesine göre P’ye geldi. Amerikalı dev şirket Google, meraklılarını daha fazla bekletmedi ve Android işletim sisteminin son sürümü olan Android 9.0 P’nin geliştiriciler için sunulan sürümünü paylaştı.

ANDROİD P’DE MİKROFON VE KAMERAYA KISIT



Sürümün detaylarına bakınca, önce güvenlik konusundaki iyileştirmeler bizi karşılıyor. Google, Android P’de uygulamaların mikrofon ve kamera erişiminde birtakım kısıtlamaya gitmiş. Böylece, mikrofonu ve kamerayı kullanması için yetkilendirilen herhangi bir uygulama çalışmıyor ise sistem tarafından mikrofon ve kamera kapatılıyor. Google’ın dinleme iddialarına istinaden böyle bir önlem aldığını tahmin etmek zor değil.