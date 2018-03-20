Android kullanıcılarına büyük müjde! Artık oyunlarınızı indirmenize gerek kalmadı

Google Play Instant (Instant Apps) ile birlikte Google Play Store’daki devasa boyutlardaki indirme dosyalarıyla uğraşmak tarih oluyor. Uygulamaların indirilmeden denenmesini sağlayarak büyük kolaylık getiren Google Play Instant artık Google Play Store’a giren tüm kullanıcılar tarafından denenebilir hale getirildi.

GOOGLE PLAY INSTANT SAYESİNDE İNDİRMEDEN DENEYİN



ABD’li teknoloji devi Google mühendislerinin geliştirdiği Google Play Instant sayesinde, Google Play Store’da yer alan bir uygulama, kurulum dosyaları indirilmeksizin denenebiliyor. Böylece kullanıcı o uygulama ya da oyun hakkında yeteri kadar bilgi edinebiliyor. Eğer kullanıcı söz konusu uygulamayı ya da oyunu beğenirse ‘’şimdi yükle’’ tuşuna basarak uygulamanın ya da oyunun tam sürümünü indirip dilediğince kullanabiliyor.

GOOGLE PLAY INSTANT DAHA DA GELİŞECEK



Google Play Instant, şimdilik birkaç oyun ve uygulama ile sınırlı. Bu listede şimdilik Clash Royale, Words With Friends 2, Solitaire, Final Fantasy XV: A New Empire, Bubble Witch 3 Saga ve Mighty Battles gibi oyunlar yer alıyor. Google, yaptığı açıklamada Google Play Instant’ın ileride daha da geliştirileceğinin müjdesini vererek daha fazla uygulamanın sisteme ekleneceğini belirtti.