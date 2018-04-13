Android kullanıcılarına yalan söylüyorlar!

Android Samsung, HTC, Sony ve Huawei gibi şirketler tarafından kullanılıyor. Gün geçtikçe gelişen Android'in en çok şikayet edilen kısmı güncellemeleri. Akıllı telefon modellerinde Android işletim sistemi kullanan firmaların bir çoğu kendi arayüzlerini Android’e entegre ettikleri için güncelleme konusunda gecikiyorlar. Bu güne kadar gecikmelerin bu gibi nedenlerden kaynaklandığı düşüncesi hakimdi. Ancak yapılan bir araştırma tüm bu düşünceleri bertaraf etti.

ANDROİD ÜRETİCİLERİ KULLANICILARINA YALAN SÖYLEMİŞ

Security Research Labs adındaki bir güvenlik şirketinde araştırmacı olarak çalışan Karsten Nohl ve Jacob Bell, Android üreticilerinin güncelleme dağıtımını ele aldı ve 1200 Android telefon üzerinde bir araştırma yaptı. İkili araştırma sonucunda şoke eden gerçeklere ulaştı. Araştırma sonucunda Android üreticilerinin güncellemeye ekledik dedikleri güvenlik yamalarının aslında hiç eklenmediği ortaya çıktı.

ANDROİD KULLANICISI KENDİNİ GÜVENDE ZANNEDİYOR AMA...

Güvenlik yaması yalanına katılan üreticiler arasında akıllı telefon piyasasında popüler olan üreticiler de mevcut. Üstelik olan Android kullanıcısına oluyor. Telefonunun yeni çıkan güncelleme ile korunduğunu düşünen kullanıcılar aslında hiç korunmuyor.

SECURİTY RESEARCH LABS'IN ÇÖZÜMÜ: SNOOPSNİTCH

Security Research Labs şirketi, söz konusu araştırmanın ardından SnoopSnitch adında bir uygulama çıkarttı. Şirketin çözüm olarak sunduğu uygulama, yüklendiği telefonu analiz ediyor ve eksik güvenlik yaması olup olmadığını kontrol ediyor. Böylece üreticinin yalan söyleyip söylemediği anlaşılıyor. SnoopSnitch halihazırda Google Play Store'dan indirilebiliyor.