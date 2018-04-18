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Android Oreo kullanımı beklenen düzeyde değil

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.04.2018 15:01 | Son Güncelleme

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonların temel sorunu, güncellemeleri oldukça geç alması. Keza Apple, tüm modelleri için iOS güncellemesini eş zamanlı olarak yayınlayabiliyor. Fakat aynı şeyi Android kullanıcıları için söylemek pek de mümkün değil. Hal böyle olunca mevcut sürüm güncellemeleri de hayli gecikebiliyor.

Android Oreo kullanımı beklenen düzeyde değil

Google, dünya genelindeki Android kullanımını yansıyan yeni bir tablo yayınladı. Nisan ayına kadar olan dilimi kapsayan tabloda, hangi Android sürümünün ne kadar kullanıcıya sahip olduğuna dair bilgiler yer alıyor. Çıkışının üzerinden neredeyse 1 yıl geçmesine karşın Android Oreo kullanımının hala istenilen seviyelere çıkamaması da dikkat çekici.
Google tarafından yayınlanan son tabloda da bu durum net bir şekilde gözler önüne serilmiş. Android’in son sürümü 8.1 şimdilik yalnızca yüzde 0.5’lik kesime hitap ediyor. Yani her 200 Android kullanıcısından yalnızca 1’i Android Oreo 8.1 kullanıyor.

En yüksek kullanım oranı ise yüzde 26 ile Android 6.0 Marshmallow’a ait. Onu yüzde 23 ile Android 7.0 takip ediyor. Toplamda ise Android Nougat (7.0 + 7.1) yüzde 30.8’lik kullanıcı dilimi ile zirvede yer alıyor.

Android Oreo kullanımı ise toplam bazda yeni yeni 4.6 seviyelerine gelmiş durumda. Geçtiğimiz aylarda Oreo kullanımı yalnızca yüzde 1 seviyelerindeydi. Görünen o ki Oreo’nun yaygınlaşması için daha uzun süre beklemek gerekecek.

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android Android Oreo Apple ios

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