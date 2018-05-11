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Android Oreo Mayıs güncellemesi çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.05.2018 09:13 | Son Güncelleme

Google, mobil işletim sistemi Android’i daha güvenli bir hale getirmek için yeni bir politika izleme kararı almıştı. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan Android güvenlik güncellemesi programı kapsamında, Google’ın bünyesinde yer alan telefonlar bu güncellemeleri almaya başlamıştı.

Android Oreo Mayıs güncellemesi çıktı!

Google, aylık Android güvenlik güncellemeleri kapsamında bugün yeni bir güncelleme yayınladı. Android Oreo sürümüne sahip olan modeller için yayınlanan bu güncelleme ile güvenlik açıkları kapatılıyor. Ayrıca güncelleme ile sistem performansında yaşanan bazı sorunlar da çözülüyor.

Şimdilik bu güncellemeyi Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel C, Nexus 6P ve Nexus 5X modelleri alıyor. Ancak Google, Mayıs ayı güvenlik güncellemesinin detaylarını Samsung, Sony, LG ve HTC gibi firmalar ile de paylaştı. Bu firmalar güncellemeyi telefonlarına uyarlayıp ay bitmeden indirime sunması gerekiyor.

Güvenlik açısından iOS karşısında hep bir adım geride kalan Android, düzenli aldığı güncellemeler ile hackerlara göz açtırmıyor. Ancak Play Store dışında 3. parti APK. dosyalarını yüklerseniz, telefonunuzuz güvenlik tehditlerine açık hale gelecektir.

Size tavsiyemiz; Android‘de güvenliği sağlamak istiyorsanız, Play Store dışında telefona bilmediğiniz kaynaklardaki APK. türündeki uygulama ve oyunları yüklememeniz yönünde olacak.

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