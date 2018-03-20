Android P bir uygulamayı daha yok edecek!

Samsung, Movie Maker uygulaması ile kullanıcılarını video düzenlemek için türlü türlü uygulamaları denemekten kurtarıyor, kullanıcılarının sade ve basit bir şekilde video kolajları oluşturmalarını sağlıyordu. Ancak Android’in yeni sürümü Android P, Samsung kullanıcıları arasında kullanımı gün geçtikçe artan movie maker’ın sonunu getiriyor. Movie maker uygulaması, Android P’nin yayınlanmasıyla birlikte yayından kaldırılacak.

SAMSUNG MOVİE MAKER UYGULAMASI RAFA KALKIYOR



Gönderdiği bir uyarı mesajı ile bir sonraki Android sürümünde bulunmayacağını kullanıcılarına ileten movie maker, Android P çıkana kadar varlığını sürdürecek. Ancak uygulama, Android P’nin çıkmasıyla birlikte sunucusunda bulunan tüm projeleri silecek. Silinen projelere bir daha ulaşmak mümkün olmayacak. Movie Maker uygulamasının neden kaldırılmak istendiği ise bilinmiyor.

KARARIN ARKASINDA GOOGLE’IN ANDROİD P BASKISI MI VAR?



Çeşitli tahminlere göre bu karar, Google’ın baskısından kaynaklanıyor. Zira Google Android P ile gelişmiş bir video düzenleme uygulaması sunacak ise Samsung’tan uygulamasını kaldırmasını istemiş olabilir. Bu durumda movie maker kullanıcılarının fazla üzülmelerine gerek yok. Google, movie maker’ın eksikliğini kendi uygulaması ile giderecektir.