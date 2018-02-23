Android P ile çok büyük bir sorun ortadan kalkıyor!

Kötü niyetli bir uygulamanın, telefonunuzda bulunan kamerayı gizlice ele geçirerek casusluk yapması gayet mümkün bir senaryo. O kadar mümkün olacak ki Google yeni işletim sistemi sürümünde bu saldırılara karşı bir önlem almaya karar verdi. Android P için yapılan en son kod başvurularına bakılırsa işletim sistemi boşta bulunan uygulamaların gizlice kameraya erişmesi engellenecek.

Mikrofon da benzer bir korumaya kavuşacak. Boşta bulunan bir uygulama ses kaydetmeye çalışsa bile boş bir ses dosyası elde edebilecek. Kullanıcının aktif olarak kullandığı ve bilinçli şekilde izin verdiği uygulamalar ise bu engele takılmayacak.

Android P henüz duyurulmadı bile, bu yüzden koddaki bu yeniliklerin resmi olarak doğrulanması zaman alabilir. chip.com.tr'nin haberine göre yazılım mühendisleri bir konuda kararlı görünüyor; o da kullanıcı gizliliğini korumak. Sadece mağazayı kötü niyetli uygulamalardan temizlemekle kalmayan Google, işletim sisteminin kendisinin de bu tarz saldırılara karşı bağışıklık kazanmasını sağlıyor.