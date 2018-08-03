HABER

Android P ne zaman tanıtılacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.08.2018 11:55 | Son Güncelleme

Android P’nin ne zaman tanıtılacağı Evan Blass tarafından sızdırıldı.

Android P ne zaman tanıtılacak?

Dünyanın en çok kullanıcısına sahip mobil işletim sistemi olan Android’in yeni sürümü Android 9.0 P’nin karşımıza çıkmasına oldukça az bir süre kaldı.

Şimdiye kadar ki en güçlü ve zengin içerikli Android sürümü olması beklenen Android P’nin ne zaman tanıtılacağı Evan Blass tarafından açıklandı. Evan Blass kim diye soracak olursanız da, kendisi bu tarz duyuruları daha öncesinde de sızdırmış ve tutturmuş bir abimiz.

Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir görsele göre Google, mobil işletim sisteminin yeni sürümünü 20 Ağustos tarihinde resmi olarak tanıtacak. Öncelikle bunun bir iddiadan ibaret olduğunu ve resmi bir açıklama olmadığı belirtmekte yarar var.

Ancak genel olarak analiz ettiğimiz zaman Google, Android Nougat’ı 22 Ağustos, Android Oreo’yu ise 21 Ağustos’ta tanıtmıştı. Bu yüzden Android P'nin 20 Ağustos tarihinde tanıtılmasını beklemek pek yanlış olmazdı.

Google, Android P ile birlikte kullanıcılara çok daha kullanıcı arayüzü sunmayı planlıyor. Henüz Android P'nin resmi olarak adının ne olacağı duyurulmuş değil. Eğer Evan Blass'ın tahmini doğru çıkar ise, 20 Ağustos 2018 tarihinde tüm bu merak edilen soruların cevaplarını almış olacağız.

Peki ya sizce Android P'nin tam ismi ne olacak? Antep Fıstığı?

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERUtanmadın mı bu pozu paylaşmayaUtanmadın mı bu pozu paylaşmaya
Yeni Skoda Karoq Sportline tanıtıldı!Yeni Skoda Karoq Sportline tanıtıldı!
Turkuaz taksiler artık BiTaksi'de!Turkuaz taksiler artık BiTaksi'de!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Android P evan blass teknoloji

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Meclis'te HDP'ye büyük şok

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsung Galaxy Note 9 yanlışlıkla ön siparişe açıldı!

Samsung Galaxy Note 9 yanlışlıkla ön siparişe açıldı!

Steve Jobs'un kızına göre babası şeytanlaştı!

Steve Jobs'un kızına göre babası şeytanlaştı!

Yeni Skoda Karoq Sportline tanıtıldı!

Yeni Skoda Karoq Sportline tanıtıldı!

Turkuaz taksiler artık BiTaksi'de!

Turkuaz taksiler artık BiTaksi'de!

Dünyada bir ilk: Apple 1 trilyon dolara ulaştı!

Dünyada bir ilk: Apple 1 trilyon dolara ulaştı!

Shadow of War Definitive Edition duyuruldu!

Shadow of War Definitive Edition duyuruldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.