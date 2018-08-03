Android P ne zaman tanıtılacak?

Dünyanın en çok kullanıcısına sahip mobil işletim sistemi olan Android’in yeni sürümü Android 9.0 P’nin karşımıza çıkmasına oldukça az bir süre kaldı.

Şimdiye kadar ki en güçlü ve zengin içerikli Android sürümü olması beklenen Android P’nin ne zaman tanıtılacağı Evan Blass tarafından açıklandı. Evan Blass kim diye soracak olursanız da, kendisi bu tarz duyuruları daha öncesinde de sızdırmış ve tutturmuş bir abimiz.

Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir görsele göre Google, mobil işletim sisteminin yeni sürümünü 20 Ağustos tarihinde resmi olarak tanıtacak. Öncelikle bunun bir iddiadan ibaret olduğunu ve resmi bir açıklama olmadığı belirtmekte yarar var.

Ancak genel olarak analiz ettiğimiz zaman Google, Android Nougat’ı 22 Ağustos, Android Oreo’yu ise 21 Ağustos’ta tanıtmıştı. Bu yüzden Android P'nin 20 Ağustos tarihinde tanıtılmasını beklemek pek yanlış olmazdı.

Google, Android P ile birlikte kullanıcılara çok daha kullanıcı arayüzü sunmayı planlıyor. Henüz Android P'nin resmi olarak adının ne olacağı duyurulmuş değil. Eğer Evan Blass'ın tahmini doğru çıkar ise, 20 Ağustos 2018 tarihinde tüm bu merak edilen soruların cevaplarını almış olacağız.

Peki ya sizce Android P'nin tam ismi ne olacak? Antep Fıstığı?

Kaynak: Teknolojioku

