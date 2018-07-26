Android P'nin final beta sürümü yayınlandı!

Android’in son sürümü olan Android P’nin Final Beta güncellemesi yayınlandı. Son güncelleme ile beraber birçok düzeltmeler ve iyileştirmeler yapıldı. Ancak en önemli olan konu bu güncellemenin artık final beta oluşu. Kısacası tam sürüm yayınlanmaya hemen hemen hazır diyebiliriz.

Android P, yeni bir hareket tabanlı navigasyon arayüzü, yenilenmiş çoklu görev ve uygulama başlatıcısının yanı sıra dijital sağlık araçları gibi çeşitli yeni özellikleri kullanıcılarına sunacak. Bunun yanı sıra bir de batarya ömrünü uzatmayı hedefleyen P, Android kullanıcılarını memnun edecek gibi duruyor.

Güncellemenin ilk etapta yalnızca Pixel cihazlarına yüklenebileceğini belirtmemizde yarar var. Android P’nin son önizleme sürümü olan Beta 4’ü indirmek için beta programına kayıt olmanız gerekiyor. Eğer bir Google Pixel cihazına sahipseniz siz de buradan kayıt yaptırabilirsiniz. Kayıt yaptırdıktan sonra kısa süre içerisinde telefonunuza güncelleme bildirisi gelecektir.

Bakalım Android telefonlar için sunulacak olan Android P, kullanıcılarını memnun edebilecek mi göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku

