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Android P'nin ismi belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.08.2018 15:18 | Son Güncelleme

Google'ın bir süredir geliştirme aşamasında olduğu Android P işletim sisteminin adı belli oldu.

Android P'nin ismi belli oldu!

İşletim sisteminin kod adlarını şekerleme isimlerinden seçen Google, bu yıl düzenlenen I/O 2018 etkinliğinde P yani 9.0 sürümünü tanıtmıştı ve bu yeni sürüm için de şekerleme ismi vermeyi planlıyordu. Bu konuda çeşitli spekülasyonlar da yapılmış ve Android P için daha önce Pistachio Ice Cream (Antep Fıstıklı Dondurma) isminin konulacağı iddia edilmişti. Google'ın daha önceki işletim sistemlerine verdiği isimlere göz atacak olursak karşımıza şunlar çıkıyor:

Android 1.5 Cupcake
Android 1.6 Donut
Android 2.0 Eclair
Android 2.2 Froyo
Android 2.3 Gingerbread
Android 3.0 Honeycomb
Android 4.0 Ice Cream Sandwich
Android 4.1 Jelly Bean
Android 4.4 KitKat
Android 5.0 Lollipop
Android 6.0 Marshmallow
Android 7.0 Nougat
Android 8.0 Oreo

Spekülasyonlar sona erdi ve Google yeni işletim sistemi Android 9.0 P'nin ismini resmi olarak açıkladı. Yeni işletim sistemi Android Pie olarak anılacak. Google Android'in büyük bir merakla beklenen son sürümü Android 9.0'ı sonunda resmi olarak yayınlandı. Bunun yanında sonunda merak edilen ismini de öğrenme fırsatı yakalamış olduk. Android P ismiyle anılan yeni işletim sisteminin adı resmi olarak Android 9 Pie oldu.

Google'ın yeni işletim sistemi Android Pie, nihayet resmi olarak yayınlandı. Uzun süredir kullanıcıların merakla beklediği işletim sistemi, dün itibariyle Google Pixel telefonlar için kullanıma sunuldu.

Pixel cihazlar için gelen Pie güncellemesi beraberinde birçok yeniliği de beraberinde getirdi. Android'in şimdiye kadar ki çıkmış en yenilikçi işletim sistemi Pie'da Google, odaklandığı üç ana alan olduğunu ifade ediyor; zeka, basitlik ve dijital gelişim. Bu değişiklikten en çok etkilenen konular arasında batarya yer almakta.

ANDROID PIE ÖZELLİKLERİ

Pie'ın yeni gezinme özelliğinde ekranınızı hafifçe yukarı kaydırarak açık uygulamalar arasında dolaşmak mümkün olacak. Yeni pil ömrü uzatma özelliği sayesinde de telefonunuz artık hiç olmadığı kadar uzun ömürlü olacak.

Buna ek olarak ''App Actions'' özelliğini de unutmamak gerek. Bu özellik sayesinde günün bulunduğunuz saatine ya da konumunuza göre en çok kullandığınız uygulamalar, uygulama menüsünde ve ekranda otomatik olarak üst sırada yer alıyor.

Aynı zamanda görsel olarak da bazı geliştirmeler alan Android Pie, şu an sadece Google Pixel kullanıcıları için kullanılabilir durumda. İlerleyen zamanlarda diğer yeni nesil Android telefonlara da gelmesi beklenen Pie, şimdiden çok sevilmişe benziyor.

ANDROID PIE HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

Önümüzdeki aylarda birçok telefon üreticisinin yeni işletim sistemini telefonlarına getireceği düşünülüyor. Bu konuda şimdilik resmi açıklamalar yapılmış olmasa da önümüzdeki günlerde üreticilerin açıklamalarını görmeye başlayacağımızı söyleyebiliriz.

Kaynak: Teknolojioku

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