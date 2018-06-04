Android telefonlarda yeni bir açık ortaya çıktı

Mobil cihazlar için kullanılan işletim sistemlerinde zaman zaman hatalar ortaya çıkıyor. Bunlar fark edildikten sonra üretici firmaların müdahalesi ile bu açıklar kapatılıyor. Son olarak keşfedilen ve Android işletim sistemine sahip cep telefonlarında görülen bir hata SMS mesajlarının ortaya dökülmesini sağlıyor.

1975 adı verilen hata kullanıcı mesajlarının deşifre olmasını sağlıyor. Yeni tespit edilen hataya göre, arama çubuğuna ve Google uygulamasına the1975..com ya da Vizela viagens yazıldığı zaman zaman aniden SMS iletileri çıkıyor. Hatanın keşfedilme hikayesi de hatanın kendisi kadar ilginç. Çünkü söz konusu hata bir sosyal medya kullanıcısı tarafından şans eseri keşfediliyor.

Bir Reddit kullanıcısı, ‘the1975..com’ terimlerini yanlışlıkla arattıkton sonra anlamsız bir şekilde SMS kayıtlarının karşısına çıktığını görünce bu hata da ortaya çıkmış oldu. Öte yandan yine bir başka Reddit kullanıcısı ise ‘Vizela viagens’ terimini aratıp aynı sonucu alınca bu iki arama teriminin bir hataya neden olduğu anlaşıldı. Ek olarak sorunun sadece Android 6.0 işletim sisteminde ortaya çıktığını 7 ya da 8 sürümlerinde görülmediğini belirtelim.