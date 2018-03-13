Doctor Web’in güvenlik uzmanları geçen yıl bu tehdittin olabileceğini belirtmişlerdi. Ağustos 2017 yılında ilk uyarıyı yapan uzmanlar Çin kökenli dört üründe (Leagoo M5 Plus, Leagoo M8, S10 ve S20 ) bu tür bir trojan tehdittin olabileceğini söylemişlerdi. O zamanlarda birçok kişi bu uyarılara pek kulak asmadı. Bu da tehdittin daha da büyümesine neden oldu. Öyle ki günümüzde bu sayı 40 üründe çıkmış durumda.

İşin ilginç tarafı ise bilinen ve güven veren markalarda bile telefona önceden kurulan Trojan’lara rastlandı.

Android.Triada.23 Trojan’ına dikkat

Ciddi bir güvenlik açığına neden olan Trojan’ın adı Android.Triada.23. Bu Trojan sistem dosyalarına bulaşıyor ve çalıştırılan uygulamalara bulaşarak çok daha tehlikeli tehditleri telefona yüklüyor. Öyle ki kişisel verilerinizi çalmakla kalmıyor, online bankacılık işlemlerinizi de gözetliyor.

Akıllı telefonlara nasıl bulaştı

Android.Triada.23’un akıllı telefonlara tam olarak nasıl bulaştığı tam olarak bilinmiyor. Leagoo M9 adlı modelde cihaz üreticisi, yazılım üreticisinden virüslü bir Firmware alıyor. Cihaz üreticisi bu Firmaware’i kontrol etmeden cihaza yüklüyor ve piyasaya sürüyor. Bu olay tüm cihaz üreticilerde aynı olmuş olabilir. Yani cihaz üreticileri virüslü Firmware sürümünü tek bir kaynaktan almış olabilirler.