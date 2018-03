Android.Triada.23 Trojan’ına dikkat

Nasıl kurtulabilirsiniz

Android.Triada.23 sistem dosyalarına bulaştığından dolay kolay kolay yok edilemiyor. En sağlıklı çözüm ise temiz olduğunu bildiğiniz Android işletim sistemini yeniden yüklemek. Bu da uzmanlık gerektiren bir konu. Uzman olmayan kullanıcılar bu tehditti ortadan kaldırabilecek bir yazılım güncellemesi beklemekten başka çareleri yok ne yazık ki.

Bu tehditten etkilenen 40 akıllı telefon



Leagoo M5

Leagoo M5 Plus

Leagoo M5 Edge

Leagoo M8

Leagoo M8 Pro

Leagoo Z5C

Leagoo T1 Plus

Leagoo Z3C

Leagoo Z1C

Leagoo M9

ARK Benefit M8

Zopo Speed 7 Plus

UHANS A101

Doogee X5 Max

Doogee X5 Max Pro

Doogee Shoot 1

Doogee Shoot 2

Tecno W2

Homtom HT16

Umi London

Kiano Elegance 5.1

iLife Fivo Lite

Mito A39

Vertex Impress InTouch 4G

Vertex Impress Genius

myPhone Hammer Energy

Advan S5E NXT

Advan S4Z

Advan i5E

STF AERIAL PLUS

STF JOY PRO

Tesla SP6.2

Cubot Rainbow

EXTREME 7

Haier T51

Cherry Mobile Flare S5

Cherry Mobile Flare J2S

Cherry Mobile Flare P1

NOA H6

Pelitt T1 PLUS

Prestigio Grace M5 LTE

BQ-5510 Strike Power Max 4G (Russia)

Porsche Mission E, Tesla Model S’i tahtından etmeye geliyor!