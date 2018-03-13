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Android.Triada.23 Trojan’ına dikkat

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.03.2018 10:16 | Son Güncelleme

Çin kökenli yaklaşık 40 üründe Trojan tespit edildi. Sıfır telefonlarda kurulu olan Trojan tehditti saçan bu telefonlara gelin yakından bakalım.

Android.Triada.23 Trojan’ına dikkat

Doctor Web’in güvenlik uzmanları geçen yıl bu tehdittin olabileceğini belirtmişlerdi. Ağustos 2017 yılında ilk uyarıyı yapan uzmanlar Çin kökenli dört üründe (Leagoo M5 Plus, Leagoo M8, S10 ve S20 ) bu tür bir trojan tehdittin olabileceğini söylemişlerdi.  O zamanlarda birçok kişi bu uyarılara pek kulak asmadı. Bu da tehdittin daha da büyümesine neden oldu. Öyle ki günümüzde bu sayı 40 üründe çıkmış durumda.

İşin ilginç tarafı ise bilinen ve güven veren markalarda bile telefona önceden kurulan Trojan’lara rastlandı.

Android.Triada.23 Trojan’ına dikkat

Ciddi bir güvenlik açığına neden olan Trojan’ın adı Android.Triada.23. Bu Trojan sistem dosyalarına bulaşıyor ve çalıştırılan uygulamalara bulaşarak çok daha tehlikeli tehditleri telefona yüklüyor. Öyle ki kişisel verilerinizi çalmakla kalmıyor, online bankacılık işlemlerinizi de gözetliyor.

Akıllı telefonlara nasıl bulaştı

Android.Triada.23’un akıllı telefonlara tam olarak nasıl bulaştığı tam olarak bilinmiyor. Leagoo M9 adlı modelde cihaz üreticisi, yazılım üreticisinden virüslü bir Firmware alıyor. Cihaz üreticisi bu Firmaware’i kontrol etmeden cihaza yüklüyor ve piyasaya sürüyor. Bu olay tüm cihaz üreticilerde aynı olmuş olabilir. Yani cihaz üreticileri virüslü Firmware sürümünü tek bir kaynaktan almış olabilirler.

Nasıl kurtulabilirsiniz

Android.Triada.23 sistem dosyalarına bulaştığından dolay kolay kolay yok edilemiyor. En sağlıklı çözüm ise temiz olduğunu bildiğiniz Android işletim sistemini yeniden yüklemek. Bu da uzmanlık gerektiren bir konu. Uzman olmayan kullanıcılar bu tehditti ortadan kaldırabilecek bir yazılım güncellemesi beklemekten başka çareleri yok ne yazık ki.

Bu tehditten etkilenen 40 akıllı telefon
 
Leagoo M5
Leagoo M5 Plus
Leagoo M5 Edge
Leagoo M8
Leagoo M8 Pro
Leagoo Z5C
Leagoo T1 Plus
Leagoo Z3C
Leagoo Z1C
Leagoo M9
ARK Benefit M8
Zopo Speed 7 Plus
UHANS A101
Doogee X5 Max
Doogee X5 Max Pro
Doogee Shoot 1
Doogee Shoot 2
Tecno W2
Homtom HT16
Umi London
Kiano Elegance 5.1
iLife Fivo Lite
Mito A39
Vertex Impress InTouch 4G
Vertex Impress Genius
myPhone Hammer Energy
Advan S5E NXT
Advan S4Z
Advan i5E
STF AERIAL PLUS
STF JOY PRO
Tesla SP6.2
Cubot Rainbow
EXTREME 7
Haier T51
Cherry Mobile Flare S5
Cherry Mobile Flare J2S
Cherry Mobile Flare P1
NOA H6
Pelitt T1 PLUS
Prestigio Grace M5 LTE
BQ-5510 Strike Power Max 4G (Russia)

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Anahtar Kelimeler:
Android.Triada.23 Trojan teknoloji

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