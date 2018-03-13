Doctor Web’in güvenlik uzmanları geçen yıl bu tehdittin olabileceğini belirtmişlerdi. Ağustos 2017 yılında ilk uyarıyı yapan uzmanlar Çin kökenli dört üründe (Leagoo M5 Plus, Leagoo M8, S10 ve S20 ) bu tür bir trojan tehdittin olabileceğini söylemişlerdi. O zamanlarda birçok kişi bu uyarılara pek kulak asmadı. Bu da tehdittin daha da büyümesine neden oldu. Öyle ki günümüzde bu sayı 40 üründe çıkmış durumda.
İşin ilginç tarafı ise bilinen ve güven veren markalarda bile telefona önceden kurulan Trojan’lara rastlandı.
Android.Triada.23 Trojan’ına dikkat
Ciddi bir güvenlik açığına neden olan Trojan’ın adı Android.Triada.23. Bu Trojan sistem dosyalarına bulaşıyor ve çalıştırılan uygulamalara bulaşarak çok daha tehlikeli tehditleri telefona yüklüyor. Öyle ki kişisel verilerinizi çalmakla kalmıyor, online bankacılık işlemlerinizi de gözetliyor.
Akıllı telefonlara nasıl bulaştı
Android.Triada.23’un akıllı telefonlara tam olarak nasıl bulaştığı tam olarak bilinmiyor. Leagoo M9 adlı modelde cihaz üreticisi, yazılım üreticisinden virüslü bir Firmware alıyor. Cihaz üreticisi bu Firmaware’i kontrol etmeden cihaza yüklüyor ve piyasaya sürüyor. Bu olay tüm cihaz üreticilerde aynı olmuş olabilir. Yani cihaz üreticileri virüslü Firmware sürümünü tek bir kaynaktan almış olabilirler.
Nasıl kurtulabilirsiniz
Android.Triada.23 sistem dosyalarına bulaştığından dolay kolay kolay yok edilemiyor. En sağlıklı çözüm ise temiz olduğunu bildiğiniz Android işletim sistemini yeniden yüklemek. Bu da uzmanlık gerektiren bir konu. Uzman olmayan kullanıcılar bu tehditti ortadan kaldırabilecek bir yazılım güncellemesi beklemekten başka çareleri yok ne yazık ki.
Bu tehditten etkilenen 40 akıllı telefon
Leagoo M5
Leagoo M5 Plus
Leagoo M5 Edge
Leagoo M8
Leagoo M8 Pro
Leagoo Z5C
Leagoo T1 Plus
Leagoo Z3C
Leagoo Z1C
Leagoo M9
ARK Benefit M8
Zopo Speed 7 Plus
UHANS A101
Doogee X5 Max
Doogee X5 Max Pro
Doogee Shoot 1
Doogee Shoot 2
Tecno W2
Homtom HT16
Umi London
Kiano Elegance 5.1
iLife Fivo Lite
Mito A39
Vertex Impress InTouch 4G
Vertex Impress Genius
myPhone Hammer Energy
Advan S5E NXT
Advan S4Z
Advan i5E
STF AERIAL PLUS
STF JOY PRO
Tesla SP6.2
Cubot Rainbow
EXTREME 7
Haier T51
Cherry Mobile Flare S5
Cherry Mobile Flare J2S
Cherry Mobile Flare P1
NOA H6
Pelitt T1 PLUS
Prestigio Grace M5 LTE
BQ-5510 Strike Power Max 4G (Russia)
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