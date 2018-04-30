Andy Rubin pazar ağını genişletiyor

Pazarlama konusunda pek çok sorunla karşılaşan Rubin ve ekibi, geçtiğimiz gün PH-1’in 5 yeni ülkede daha satışa sunulacağını açıkladı.

Essential Phone çentikli tasarım çizgisini kullanan ilk telefon. Genel olarak çentikli tasarımı ilk kez iPhone X’in kullandığı sanılabilir. Fakat Apple’dan önce Rubin çentikli tasarıma sahip bir modelle karşımıza çıkmıştı.

Aslına bakılırsa, Rubin’in tasarladığı telefon teknik özellikler ve tasarım açısından başarılı bir modeldi. Fakat pazarlama kısmında yaşanan sıkıntılar ve telefonun 700 doları aşan etiket fiyatı, cihazın son tüketiciye ulaşmasını zorlaştırdı.

Şu aralar telefonun fiyatı pek çok perakende sitesinde 400 – 500 dolar seviyesine kadar düşmüş durumda. Fakat bazı şeyler için artık geç kalındı.

Rubin ve ekibi ABD pazarında kaybetmiş olsalar da yeni ülkelere yelken açmaktan çekinmiyor. Şirketten yapılan açıklamada Essential Phone’un Kanada, Fransa, Almanya, Japonya ve İngiltere’de de satışa sunulacağı belirtildi. Telefonun yeni ülkelerdeki satış fiyatı ise henüz netlik kazanmış değil. Bu arada Essential’in bir ara ülkemizde de çeşitli distribütörlerle görüşmeleri olduğuna dair bazı dedikodular çıkmıştı.

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