Anteplilere haber verin: Antep Fıstığı Android P’ye isim oluyor!

Google Android P’nin isimlendirmesi için sene başından beri çok fazla isim geçti. Şüphesiz Google’ın her sene yarattığı bu merak, bu yıl da insanları çeşit çeşit isim tahmininde bulunmaya itti. Ancak eminiz ki Huawei müşteri hizmetlerinin yaptığı ufak hata ile ortaya çıkan Pistachio ismi kimsenin aklına gelmedi.

HUAWEİ YANLIŞLIKLA ANDROİD P’NİN İSMİNİ SIZDIRDI

Android P’nin ismi Huawei müşteri hizmetleri ile yapılan canlı bir görüşme sonucu ortaya çıktı. Olayın gelişimi ise oldukça ilginçti. Bir Huawei kullanıcısı, sorusu olan her kullanıcı gibi Huawei müşteri hizmetlerinin canlı yardım seçeneğine giriş yaptı. Elindeki Huawei P9 Lite Mini’nin ve Huawei P9 Lite’nin ne zaman Android 8.0 Oreo güncellemesi alacağını soran Huawei kullanıcısı ‘’çok yakında’’ veya ‘’X tarihte’’ gibi bir cevap almayı bekliyordu. Ancak gelen mesajın içeriğinde Android 8.0 Oreo güncellemesinden ziyade Android P’nin isimlendirmesi dikkat çekti. Mesajın içeriğinde Android P’nin Android Pistachio ismine yani Antep Fıstığı ismine sahip olduğu yazıyordu.

ANDORİD PİSTACHİO(ANTEP FISTIĞI) İSMİ ŞUBAT AYINDA ORTAYA ÇIKTI

Android P’deki Antep Fıstığı için tüm Anteplilere müjdeyi verdiyseniz haberimize devam edelim. Google’ın Android sürümlerinde her zaman şekerleme ve tatlı isimlerini kullandığı artık herkesçe biliniyor. Ancak bildiğiniz üzere Antep Fıstığı bir tatlı değil, ancak birçok tatlının ana malzemesi. Tam da bu noktada taa Şubat ayında yayınlanan bir haber karşımıza çıkıyor.

ANDROİD PİSTACHİO MU ANDROİD PİSTACHİO ICE CREAM Mİ?

O haberin sahibi Bloomberg, yeni Android sürümünün Android Pistachio Ice Cream yani Antep fıstıklı dondurma olarak adlandırılacağını söylemişti. Hal böyle olunca aradaki bu çelişki ortadan kalkmış oluyor. Ancak Google bu, ne yapacağı hiç ama hiç belli olmaz.

