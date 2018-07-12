Anteplilere haber verin: Antep Fıstığı Android P’ye isim oluyor!

Google Android P’nin isimlendirmesi için sene başından beri çok fazla isim geçti. Şüphesiz Google’ın her sene yarattığı bu merak, bu yıl da insanları çeşit çeşit isim tahmininde bulunmaya itti. Ancak eminiz ki Huawei müşteri hizmetlerinin yaptığı ufak hata ile ortaya çıkan Pistachio ismi kimsenin aklına gelmedi.
Android P’nin ismi Huawei müşteri hizmetleri ile yapılan canlı bir görüşme sonucu ortaya çıktı. Olayın gelişimi ise oldukça ilginçti. Bir Huawei kullanıcısı, sorusu olan her kullanıcı gibi Huawei müşteri hizmetlerinin canlı yardım seçeneğine giriş yaptı. Elindeki Huawei P9 Lite Mini’nin ve Huawei P9 Lite’nin ne zaman Android 8.0 Oreo güncellemesi alacağını soran Huawei kullanıcısı ‘’çok yakında’’ veya ‘’X tarihte’’ gibi bir cevap almayı bekliyordu. Ancak gelen mesajın içeriğinde Android 8.0 Oreo güncellemesinden ziyade Android P’nin isimlendirmesi dikkat çekti. Mesajın içeriğinde Android P’nin Android Pistachio ismine yani Antep Fıstığı ismine sahip olduğu yazıyordu.
Android P’deki Antep Fıstığı için tüm Anteplilere müjdeyi verdiyseniz haberimize devam edelim. Google’ın Android sürümlerinde her zaman şekerleme ve tatlı isimlerini kullandığı artık herkesçe biliniyor. Ancak bildiğiniz üzere Antep Fıstığı bir tatlı değil, ancak birçok tatlının ana malzemesi. Tam da bu noktada taa Şubat ayında yayınlanan bir haber karşımıza çıkıyor.
O haberin sahibi Bloomberg, yeni Android sürümünün Android Pistachio Ice Cream yani Antep fıstıklı dondurma olarak adlandırılacağını söylemişti. Hal böyle olunca aradaki bu çelişki ortadan kalkmış oluyor. Ancak Google bu, ne yapacağı hiç ama hiç belli olmaz.
Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…
Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi
Türkiye'de kaç Suriyeli var? En çok Suriyeli mülteci hangi şehirde? İşte Türkiye'deki 'Suriyeli' gerçeği
Güpegündüz cinayet anı kamerada
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...
Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!
Siz bir de onu zeytin toplarken görün
İYİ Parti'den 'Gültekin Uysal' açıklaması
15 yaşındaki kız bir anda komaya girdi! Ailesi nedenini öğrenince şok geçirdi
Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu
Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar
Galaxy S9 fiyatında büyük indirim!
Okuyucu Yorumları 0 yorum