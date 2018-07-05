AnTuTu açıkladı! İşte Haziran ayının en iyi 10 Android telefonu

AnTuTu benchmark’a bir kez de olsa hepimiz duymuşuzdur. Akıllı telefonların performans değerini ölçen popüler test aracı şimdi de Haziran 2018’in en iyi Android akıllı telefonlarını listeledi.
AnTuTu 7.0 sürümünün kullanıldığı listelemede, ilk sırada Xiaomi’nin oyuncu akıllı telefonu Xiaomi Black Shark var. Xiaomi Black Shark 287.759 puanla listenin zirvesinde bulunuyor. Xiaomi Black Shark’ı ise 284.227 puanla Vivo Nex S ve 282.275 puanla OnePlus 6 takip ediyor. Xiaomi’nin satış rekorları kıran akıllı telefonu Xiaomi Mi 8 ise listede 4. Sırada yer alıyor. Listenin tamamı ise şöyle:
2. 1. Xiaomi Black Shark / 287.759 puan
2. vivo NEX S / 284.227 puan
3. OnePlus 6 / 282.275 puan
4. Xiaomi Mi 8 / 273.221 puan
5. Smartisan Nut R1 / 273.152 puan
6. Samsung Galaxy S9+ / 262.561 puan
7. Xiaomi Mi Mix 2S / 262.396 puan
8. Samsung Galaxy S9 / 261.918 puan
9. Sony Xperia XZ2 / 251.387 puan
10. ZTE nubia Red Magic / 214.580 puan
AnTuTu’nun yayınladığı listeye şöyle bir baktığımızda Çinli üreticilerin sayısı gözümüze çarpıyor. Listenin neredeyse tamamını oluşturan Çinli üreticilerin arasından sadece Japon Sony ile Güney Koreli Samsung sıyrılıyor. Unutmamak lazım ki Çin’in yükselen yıldızlarının tamamı Android işletim sistemi kullanıyor. Bu durum göz önüne alındığında ise bu liste bir sürpriz olmaktan kaçıyor.
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