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AnTuTu listesinde bir numara Xiaomi Black Shark

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.07.2018 10:15 | Son Güncelleme

AnTuTu, performansları değerlendirerek hazırladığı en iyi telefonlar listesinin haziran sayısını yayınladı. vivo NEX S listeye ikinci sıradan girdi.

AnTuTu listesinde bir numara Xiaomi Black Shark

Performans testleri ile adından söz ettiren AnTuTu, en iyi performansı sunan telefonları sıraladığı listesinin bu ayki versiyonu yayınladı. Son dönemde çıkan amiral gemisi telefonların üst sıralardan giriş yapması dikkat çekti. Dikkat çeken bir diğer detay da listedeki telefonların neredeyse tamamının Snapdragon 845 kullanması oldu.

Xiaomi’nin oyun telefonu Black Shark listenin zirvesindeki yerini korudu. Kısa süre önce tanıtılan vivo NEX S listeye ikinci sıradan giriş yaparken, üçüncü sırayı OnePlus 6 aldı.

En iyi performans sunan telefonlar listesinde ilk üçü sırasıyla Xiaomi Mi 8, Smartisan Nut R1, Samsung Galaxy S9+, Mi Mix 2S, Samsung Galaxy S9, Sony Xperia XZ2 ve ZTE nubia Red Magic izledi.

Listedeki telefonlar arasında Snapdragon 835 yonga seti kullanan tek telefon ZTE nubia Red Magic oldu. Ayrıca Galaxy S9 ve S9+’ın Exynos versiyonları değil Snapdragon 845 versiyonları teste tabii tutuldu.

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Anahtar Kelimeler:
AnTuTu vivo NEX S

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