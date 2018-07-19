AnTuTu’nun yeni birincisi Meizu 16 Plus!

İnsanların telefon alırken dikkat ettiği önemli noktalardan birisi de benchmark testleri. Doğrudan günlük kullanımdaki performansı yansıtmasa da bu testler hala ilgi görüyor.

Öte yandan Meizu üst düzey iki telefonu için son viraja geldi. Şirketin üzerinde çalıştığı Meizu 16 ailesi bugün ünlü benchmark testi AnTuTu’da ortaya çıktı. Alınan skor, cihazı testin zirvesine yerleştirecek! Pazarın en güçlü yongasetlerinden Snapdragon 845’i bulunduran Meizu 16 Plus, aldığı 291,866 puanla yaklaşık 288 bin puanlık Xiaomi’nin oyun telefonu Mi Black Shark’ı da tahtından etti.

Standart ve Plus olmak üzere iki versiyonla piyasaya sürülecek olan Meizu 16 ailesinin standart versiyonu, abisinin aksine Snapdragon 710’a sahip olacak. Geçtiğimiz günlerde şirketin CEO’su tarafından çekilen örnek fotoğraflar da paylaşılmıştı.

Tanıtım için ağustos ayının sonlarını beklememiz gerekecek. İkili, üst düzey özellikleriyle çok konuşulacağını şimdiden belli ediyor.

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