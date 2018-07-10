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App Store 500 milyon haftalık ziyaretçiye sahip

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.07.2018 08:57 | Son Güncelleme

10 Temmuz Salı günü uygulama marketi App Store’un 10. yılını kutlayacak olan Apple, App Store ile ilgili bazı istatistikler paylaştı. İşte detaylar.

App Store 500 milyon haftalık ziyaretçiye sahip

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, 10 Temmuz 2008 tarihinde sadece 500 uygulama ile birlikte markanın uygulama marketini tanıttı. Aradan sadece 10 yıl geçti. App Store şimdi  28.000’den fazla iOS tabanlı uygulamayı kendi ödeme sistemi ile sunuyor. 2017 itibariyle aboneliklerin %95’e çıktığı App Store’da geliştiriciler 100 milyar dolardan fazla para kazandılar.

Kullanıcılar, App Store’u artık daha sık ziyaret ediyor, daha uzun vakit geçiriyorlar ve hiç olmadığı kadar daha çok uygulama indiriyorlar. Öte yandan online marketin ‘Today’ bölümünde yer alan yüzlerce hikayeye günde 1 milyondan fazla kişi bakıyor. Haftalık ziyaretçi sayısının 500 milyon olduğunu düşünüldüğünde bu rakam pek fazla değil. Ancak kullanıcıların küçük bir yüzdesi de olsa bu bölüme göz atmak için zaman ayıranlar var.

Şirket, en iyi abonelik uygulaması olarak Netflix’i gösterdi. Ayrıca Netflix, kullanıcıların en çok vakit harcadığı uygulamalar arasında birinci sırada yer alıyor.

Bunun yanı sıra ResearchKit ve CareKit gibi sağlık uygulamaları da çok popüler. Doktorlar ve tıbbi araştırmacılar tarafından fizik tedavi, parkinson ve otizm gibi hastalıkların klinik çalışmalarında kullanılan sağlık uygulamaları bugüne kadar 500’den fazla doktor ve 3 milyondan fazla insan tarafından kullanıldı.

Teknoloji devinin pazarlama departmanında Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Phil Schiller, App Store’un 10. yılı için “App Store, ilk on yılında tüm beklentilerimizi karşıladı” dedi.

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App Store teknoloji

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