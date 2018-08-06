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Apple, 1 trilyon barajını geçen ilk şirket oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.08.2018 09:22 | Son Güncelleme

Sonunda beklenen oldu ve Apple’ın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı. 1 trilyon barajını aşan ilk şirket olan Amerikalı teknoloji devi tarihe geçti.

Apple, 1 trilyon barajını geçen ilk şirket oldu

Bildiğiniz gibi Apple son dönemde 1 trilyon dolar piyasa değerine çok yaklaşmıştı. Amerikalı teknoloji devinin 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Amazon’un son dönemdeki müthiş yükselişi bu durumu biraz daha şüpheli hale getirse de, sonunda beklenen oldu ve Amerikalı teknoloji devi tarihte 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket oldu.

2018’in ikinci çeyreği için mali sonuçlarını açıklayan ve beklentilerin üstüne çıkan şirket, bu sayede değerini arttırdı. Özellikle akıllı telefon pazarı dışındaki artış yatırımcıları umutlandırdı. Şirketin giyilebilir teknoloji ve uygulama mağazasıyla elde ettiği yüksek gelirler, şirketin geleceği için son derece iyi bir haberci olarak görüldü.

Açıklanan bu rakamlar sonrasında yükselişe geçen Apple hisseleri, bugün sabah saatlerinde 206,81 dolara ulaştı. Böylece şirket 1 trilyon dolar kilometre taşını geride bıraktı ve böylece tarih geçmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Apple teknoloji

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