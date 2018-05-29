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Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.05.2018 19:32 | Son Güncelleme

Apple, iPhone X ile başladığı OLED ekranlı iPhone üretimini 2019'a taşıyor. İddialara göre Apple, 2019 yılında üretilecek tüm iPhone modellerinde OLED ekran kullanacak. İşte 2019'un OLED ekranlı iPhone'ları hakkındaki yeni bilgiler.

Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!

Apple’ın iPhone XL, iPhone XL Plus, iPhone SE 2 gibi modeller ile önümüzdeki yıl içinde piyasayı sallaması bekleniyor. İOS işletim sistemi ile gelecek olan yeni iPhone'lar arasındaki en büyük farklardan biri ekran konusunda yaşanacaktı. iPhone SE 2 modeli hariç diğer iPhone modellerinde OLED ekran kullanacağı kesinleşen şirket, bu kararından çok ani bir şekilde vazgeçti.

APPLE YENİ İPHONE'LARDA OLED EKRANA GEÇİYOR

İddialara göre Apple, önümüzdeki yıl çıkartacağı tüm iPhone modellerinin ekranını OLED ile donatacak. Böylece fiyat/performans oranıyla öne çıkacak olan iPhone SE 2 modeli de göz alıcı renklere sahip olan OLED teknolojisinden nasibini alacak. Bu haber yeni bir iPhone almak isteyen kullanıcıları oldukça memnun ederken, birilerini hiç memnun etmedi.

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APPLE JDI'YI ZORA SOKACAK

Apple’a LCD ekran tedarik eden Japan Display (JDI) firması Apple'ın OLED kararından memnun değil. Bunun sebebi ise tamamen OLED ekrana geçiş yapacak olan Apple'ın artık LCD ekrana ihtiyaç duymayacak olması. Şüphesiz ballı müşteri olan Apple, bu kararıyla Japon Display firmasını oldukça zora sokacaktır. Hatta bu söylentiler bile şimdiden şirkete %10 değer kaybettirdi bile.


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Apple iPhone OLED yeni iphone

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