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Apple’a 539 milyon dolar tazminat ödeyecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.05.2018 09:23 | Son Güncelleme

Apple, 2011 yılında Samsung’a karşı davada istediği sonuca ulaştı. Samsung rakibine dudak uçuklatan bir tazminat bedeli ödeyecek.

Apple’a 539 milyon dolar tazminat ödeyecek

Teknoloji dünyasının birçok farklı alanında liderlik için yarışan Apple ve Samsung, sık sık mahkemede karşı karşıya geliyor. Her iki teknoloji devi de yıllar içinde diğerine karşı patent ihlali yüzünden dava açtı. İşte bu davalardan biri de tam 7 yıl önce Apple’ın Samsung’a açtığı dev patent ihlali davasıydı.

2011 yılında başlayan davada bir yıl sonra karara varılmış ve mahkeme Amerikalı teknoloji devini haklı bulmuştu. Amerikalı teknoloji devinin 1 milyar dolar tazminat istediği bu dava sonucunda, Samsung’un 539 milyon dolar ödemesi yönünde karar çıkmıştı. Ancak Samsung sadece 28 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiğini iddia etti ve bu kararı temyize taşıdı.

5 yıldır süren temyiz süreci nihayet sonuçlandı ve Samsung bir kez daha haksız bulundu. Artık nihai kararın verilmesi ile birlikte Samsung’un rakibine 539 milyon dolar ödemekten başka çaresi kalmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Apple 539 milyon dolar tazminat Samsung

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