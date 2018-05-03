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Apple’a pil değiştirmeye gittiler, hayatlarının şokunu yaşadılar!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.05.2018 23:01 | Son Güncelleme

Apple’ın indirimli iPhone pil değişim kampanyası devam ediyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen kimi iPhone kullanıcıları, kötü bir sürprizle karşılaştı. Apple, iPhone’ların pilini değiştirmek için 10 katı ücret istedi.

Apple’a pil değiştirmeye gittiler, hayatlarının şokunu yaşadılar!

Apple’ın iPhone’lar için sunduğu indirimli pil değişim kampanyası sürüyor. Aralık ayında iPhone’ları yavaşlattığı ortaya çıkan Apple’ın bu duruma çözümü indirimli bir fiyattan pilleri değiştirmeyi teklif etmek olmuştu. Birçok iPhone kullanıcısı, eskiyen pilini yenilemek için Apple Store’ların yolunu tuttu. Ancak her kullanıcı Apple Store’lardan mutlu ayrılmadı. Hele bazılarının cebi bir hayli yandı.

APPLE İPHONE PİLİ İÇİN YÜKSEK ÜCRET TALEP ETTİ

Apple Store’a giden birçok iPhone kullanıcısı pilini değiştirmek istediğinde indirimli fiyattan tam 10 kat fazla ücret ile karşılaştı. Bu kullanıcılardan biri Josh Landsburgh’tu. Landburgh iPhone’unun pilini değiştirmek istediğinde Apple’ın pili değiştirmeden önce mevcut hasarların giderilmesi gerektiğini söylediğini bu yüzden yüksek ücret talep ettiğini ifade etti.

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APPLE MİKROFON VE HOPARLÖR BOZUK DEDİ AMA…

iPhone kullanıcısı David Bowler de 10 katı ücret ile karşılaşanlardan. Bowler, Apple’a başvurduğunda Apple ona da farklı bir cevap vermemiş ve pili değiştirmeden önce mikrofon ve hoparlördeki hasarları gidermek zorunda olduğunu söylemiş. Ancak Bowler’ın iddialarına göre ise telefonun mikrofonu da hoparlörü de kusursuz bir şekilde çalışıyor. Hatta Bowler bunu bir uzmana bile tescil ettirmiş.

TAMİR SİTESİ APPLE’I DOĞRULUYOR

Apple’ın tamir sayfası ise Apple’ı doğrular nitelikte. Siteye göre iPhone pil değişimini engelleyecek kırak ekran vb. gibi hasarlar pil değişiminden önce giderilmesi gereken hasarlar. Ancak buradaki pil değişimini engelleyen hasarlar kısmı oldukça yanıltıcı ve yoruma açık.

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Apple iPhone iPhone pil değişimi

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