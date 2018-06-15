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Apple’a tazminat ödemek istemiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.06.2018 11:05 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta sonuçlanan 7 yıllık davada Apple’a 539 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilen Samsung, bu cezayı ödemeyi reddediyor.

Apple’a tazminat ödemek istemiyor

Samsung ve Apple arasında yıllardır devam eden dava bir türlü bitmek bilmiyor. Apple’ın 2011 yılında açtığı patent ihlal davası kısa süre önce sonuçlanmış ve davayı Apple kazanmıştı. Mahkeme, Güney Koreli teknoloji devini suçlu buldu ve Apple’a 539 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Samsung, 539 milyon dolarlık cezaya itiraz ediyor

7 yıldan uzun süredir devam eden ve daha önce üç defa sonuçlanıp yeniden mahkemeye taşınan davayı bu karar da bitirmedi. Çünkü Güney Koreli teknoloji devi bu karara da itiraz etmeye hazırlanıyor.

Dava ilk başladığında Apple 1 milyar dolar tazminat isterken, Samsung bu rakamın sadece 28 milyon dolar olması gerektiğini savunuyordu. Yıllar süre mahkeme sürecinin ardından karar 539 milyon dolar olarak açıklandı. Bu rakamı aşırı yüksek bulan Güney Koreli teknoloji devi, dava sürecinin yeniden başlatılması için başvuruda bulundu.

Bu nokta şirketin ceza ödeyeceği neredeyse kesinleşmiş durumda. Ancak Güney Koreli teknoloji devi bu cezanın miktarını düşürmek için uğraşmaya devam ediyor.

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