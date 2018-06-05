Apple bunları göstermedi! İşte İOS 12’nin gizli kalmış özellikleri

Apple İOS 12’yi tanıttığı WWDC 2018’i dün akşam düzenledi ve bitirdi. Etkinlik bittiğinde birçok teknoloji yayıncısı etkinliğin çok büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Zira haksız da değillerdi. Apple’ın anlattığı kadarıyla İOS 12, İOS 11’in üstüne kayda değer yenilikler getirmiyordu. Bunun üzerine bugün İOS 12’nin nedendir bilinmez Apple’ın sahnede anlatmadığı birçok özelliği olduğu ortaya çıktı.

İŞTE İOS 12’NİN GİZLİ YETENEKLERİ

İOS 12’nin ilk gizli yeteneği iPhone X kullanıcılarını ilgilendiriyor. İOS 12 ile birlikte Face ID’ye artık birden fazla yüz tanıtılabiliyor. İOS 11’de yer almayan bu özellik, İOS 12 ile eklenmiş ancak Apple tarafından parlatılmamış. İOS 12’nin diğer bir yeteneği ise iPhone X arka plan uygulamaları çekmecesinde yer alıyor. Artık iPhone X kullanıcılarının bir uygulamayı kapatması için uygulamanın üzerine basılı tutması gerekmiyor. Söz konusu uygulamayı çok kolay bir şekilde yukarı kaydırarak kapatmak İOS 12 ile artık mümkün.

İPHONE X’İN ÖZELLİĞİ İOS 12 İLE İPAD’LERE GELDİ

iPhone X’te kullanılan kaydırma hareketleri iPhone X kullanıcıları tarafından oldukça beğenilmişti. İşte bu kaydırma hareketleri İOS 12 ile birlikte iPad’lere de geldi. Artık iPad kullanıcıları iPhone X’teki kaydırma hareketlerini kendi cihazlarında da kullanabilecek.