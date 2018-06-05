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Apple bunları göstermedi! İşte İOS 12’nin gizli kalmış özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.06.2018 23:28 | Son Güncelleme

Apple’ın dün akşamki WWDC 2018 etkinliğinde tanıttığı yeni iPhone işletim sistemi iOS 12, birçok yeni özellikle gelse de beklenileni veremedi. Ancak İOS 12’nin Apple’ın bize anlatmadığı çok gizli özellikleri var. Karşınızda İOS 12’nin gizli kalmış önemli yetenekleri…

Apple bunları göstermedi! İşte İOS 12’nin gizli kalmış özellikleri

Apple İOS 12’yi tanıttığı WWDC 2018’i dün akşam düzenledi ve bitirdi. Etkinlik bittiğinde birçok teknoloji yayıncısı etkinliğin çok büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Zira haksız da değillerdi. Apple’ın anlattığı kadarıyla İOS 12, İOS 11’in üstüne kayda değer yenilikler getirmiyordu. Bunun üzerine bugün İOS 12’nin nedendir bilinmez Apple’ın sahnede anlatmadığı birçok özelliği olduğu ortaya çıktı.

İŞTE İOS 12’NİN GİZLİ YETENEKLERİ

İOS 12’nin ilk gizli yeteneği iPhone X kullanıcılarını ilgilendiriyor. İOS 12 ile birlikte Face ID’ye artık birden fazla yüz tanıtılabiliyor. İOS 11’de yer almayan bu özellik, İOS 12 ile eklenmiş ancak Apple tarafından parlatılmamış. İOS 12’nin diğer bir yeteneği ise iPhone X arka plan uygulamaları çekmecesinde yer alıyor. Artık iPhone X kullanıcılarının bir uygulamayı kapatması için uygulamanın üzerine basılı tutması gerekmiyor. Söz konusu uygulamayı çok kolay bir şekilde yukarı kaydırarak kapatmak İOS 12 ile artık mümkün.

İPHONE X’İN ÖZELLİĞİ İOS 12 İLE İPAD’LERE GELDİ

iPhone X’te kullanılan kaydırma hareketleri iPhone X kullanıcıları tarafından oldukça beğenilmişti. İşte bu kaydırma hareketleri İOS 12 ile birlikte iPad’lere de geldi. Artık iPad kullanıcıları iPhone X’teki kaydırma hareketlerini kendi cihazlarında da kullanabilecek.

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İOS 12’DE BÜYÜK BİR KOLAYLIK VAR

İOS cihazlar ile Mac cihazlar arasındaki etkileşim herkesten takdir topluyor. Tek bir ekosistem üzerinden her cihazı birbiriyle etkileşime sokarak büyük bir avantaj sağlayan Apple, bu etkileşime parolaları da sokuyor. Artık bir cihazdaki parolalar, diğer bir cihazda kullanılabilmek için hazırda bekliyor. Apple’ın İOS 12 ile birlikte bir diğer yeniliği ise fotoğrafçılık konusunda. İOS 12, gelişmiş RAW formatlı fotoğraf desteğini de bünyesinde bulunduruyor. Android’teki gibi bir USB güvenliği, Siri için yeni ses seçenekleri, otomatik İOS güncellemesi kontrolü, kontrol merkezinden direkt ulaşılabilen QR kod okuyucusu ve yeni duvar kağıtları İOS 12’nin diğer gizli kalmış yeteneklerinden.

İOS 12 NE ZAMAN ÇIKACAK?

İOS 12 şimdilik sadece geliştiriciler tarafından indirilebiliyor. Yeni Apple işi iPhone işletim sisteminin Eylül ayında düzenlenecek iPhone etkinliğinin bitiminde tüm dünyada indirilmeye sunulması bekleniyor.

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iOS 12 Apple wwdc 2018 İOS 12 özellikleri

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