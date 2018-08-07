Apple büyük indirim yaptı!

Son dönemde zam haberleri ile gündeme gelen teknoloji devi Apple, bu defa indirim kararı ile gündeme bomba gibi düştü. Apple'ın ilk kablosuz kulaklık modeli olan AirPods'un fiyatı, Apple tarihinde ilk defa indirime girdi. Peki ama neden?
Apple'ın kablosuz kulaklıkları AirPods, ilk olarak 2016 yılında tüketicilerin beğenisine sunuldu. Normalinde 159 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan AirPods, Apple tarihinde ilk defa 14 dolarlık bir indirim ile 145 dolara düşürüldü. Gelelim bunun sebebine.
İddialara göre Apple, Eylül ayında yeni bir AirPods tanıtacak. Bundan dolayı da şimdiden satış stratejisini belirleyen firma, ufak bir indirime giderek ürünü elden çıkarmaya çalışıyor. 14 dolarlık bir indirim ile bu hedef ne kadar başarılı olur orası tartışılır. Gerçi bizim ülkemizde 14 dolar büyük bir indirim demek ama neyse, konumuz o değil.
Söz konusu indirimin ülkemizde de gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair şu an için resmi bir bilgi bulunmuyor zaten. Özellikle belirtmek isterim ki bu indirim zaten şimdilik sadece ABD vatandaşları için geçerli. İlerleyen zamanlarda global olarak etkisini gösterir mi orası bilinmez.
Peki AirPods'un özellikleri neler? Kullanıcılarını fazla yormayan Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods'un üzerinde hiçbir buton yer almıyor. Kutudan çıkarttığınız andan itibaren mevcut olan Apple cihazınızla iletişime geçen cihaz, hiçbir kurulum gerektirmiyor.
Tek bir şarj ile yaklaşık 5 saat hizmet sunan cihazın şarj kutusunun pil ömrü de 24 saati içeriyor. Bünyesinde bulundurduğu Apple W1 adı verilen mikro işlemci sayesinde de bağlantı, ses kalitesi ve güç tüketimi gibi birtakım özellikler yerine getiriliyor.
Kaynak: Teknolojioku
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