Apple CarPlay, Google Maps’e iOS 12 ile izin verecek!

Hemen hemen tüm otomobil markasının araçlarında kullandığı Apple CarPlay, sürücülerin iPhone akıllı telefonlarını araçlarının multimedya sistemi ile entegre etmesini sağlayan bir uygulamadır.
Sürücüler bu uygulama sayesinde telefonlarını eline almaya gerek kalmadan arama yapabiliyor, mesaj atabiliyor, müzik dinleyebiliyor ve navigasyondan yararlanabiliyorlar. Yani iPhone arayüzlerini otomobillerinin dokunmatik multimedya ekranına aktarabiliyorlardı.
Buraya kadar her şey tamam. Ancak Apple CarPlay, şimdiye kadar sürücülerin Google Maps gibi gelişmiş navigasyon sistemlerinden yararlanmasına olanak tanımıyordu.
Apple, kullanıcılara Eylül 2018‘de çıkacak iOS 12 sürümü ile Google Maps kullanımına izin verecek. Bu ay beta sürümü sunulan iOS 12 ile kullanıcılar yol tarifi alırken Apple Haritalar kullanmaya zorlanmayacak.
Apple’ın kullanıcılarını navigasyon uygulamasını seçiminde özgür bırakması CarPlay için güzel bir deneyim sunacaktır. Çünkü kullanıcıların sevdikleri ve rahat kullanabildikleri navigasyon uygulamaları kullanabilmeleri sürüşlerini daha konforlu ve güvenli bir hale getirecektir.
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