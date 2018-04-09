Apple’dan büyük “Yapay Zeka” transferi!

Teknoloji devi Apple, yapay zeka çalışmalarını hızlandırmak için en iyileri şirket çatısı altında toplamaya devam ediyor. Şirket, Salı günü New York Times’a yaptığı açıklamada Google’ın yapay zeka uzmanlarından John Giannandrea, Apple ekibine katılıyor. Pazartesi günü Google’daki görevinden istifa eden Giannandrea en kısa sürede Apple’daki görevine başlayacak. Şirket geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada yapay zeka departmanında çalışmak üzere yaklaşık 150 yeni mühendisi ekibine katmayı planladığını bildirdi.

53 yaşındaki John Giannandrea, dünyanın en büyük arama motoru olan Google’da kullanılan ses tabanlı kullanıcı asistanı “Google Assistant” üzerinde uzun yıllar çalıştı. Google’a katılmadan önce ABD merkezli veri yönetim şirketi Metaweb’de ve bir zamanların internet tarayıcısı lideri Netscape’de görev aldı. Giannandrea, Cupertino merkezli teknoloji devinin, AI çalışmalarına liderlik edecek ve Siri’nin rakipleri ile arasındaki farkı kapatarak şirketi rakiplerinin birkaç adım ilerisine taşıyacak. Giannandrea Apple CEO’su Tim Cook’a doğrudan rapor veren 16 Apple yöneticisinden biri olacak.