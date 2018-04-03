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Apple’dan Intel’e soğuk duş!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.04.2018 21:48 | Son Güncelleme

Apple’ın Mac bilgisayarlar için yeni planları belli oldu. Buna göre Apple çok yakın bir zamanda, Mac ve Macbook’larda Intel işlemciler yerine Apple üretimi işlemciler kullanacak.

Apple’dan Intel’e soğuk duş!

Apple iPhone’larda, iPad’lerde ve Apple Watch’larda kendi işlemcilerini kullanıyor. Apple üretimi bu işlemciler yazılım ile olan uyumu ile birlikte yüksek performans gösteriyor. Qualcomm’un Snapdragon işlemcileri ile kıran kırana bir mücadele içinde olan A serisi işlemcilerin yeni durağı Mac’ler olacakmış gibi görünüyor.

INTEL’E VEDA KALAMATA’YA MERHABA!

İddialara göre Apple, Mac ve Macbook’larda kullandığı İntel işlemcilere veda edecek. Şirket, Intel işlemciler yerine kendisinin ürettiği Kalamata kod adıyla geliştirilen işlemcilerini kullanacak. Bu sayede Apple Mac, iPhone ve iPad cihazları arasındaki uyumu arşa çıkartarak tam uyum sağlayacak. İOS uygulamaları Mac ve Macbook’larda çalışabilecek.

apple

APPLE INTEL’E DEĞER KAYBETTİRDİ

Apple üretimi Mac ve Macbook işlemcileri 2020 yılında kullanılmaya başlanacak. Eğer bir sürpriz olmazda 2020’ye kadar yine Intel işlemcili Mac ve Macbook’lar görmeye devam edeceğiz. Ancak 2020’den sonra Intel, büyük sıkıntılara düşebilir. Zira bu haber bile Intel’e piyasada değer kaybettirmeye yetti bile.

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