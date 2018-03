Apple'dan iPhone X'e sürpriz fiyat ayarı

Apple, iPhone X ile birlikte yüksek satış rakamlarına ulaşmayı hedefliyordu. Ancak bu hedefler mutlu sona ulaşmadı ve iPhone X beklendiği kadar ilgi görmedi. Bu ilgisizliğinin kaynağında birçok etken var. Bu etkenlerden en cep yakanı fiyat konusu. iPhone X birçok güçlü rakibinden daha pahalı. Hal böyle olunca özellikle Türkiye gibi ülkelerdeki tüketiciler iPhone X'e o kadar para verecek yeterli bir sebep göremedi. Son gelen raporlara bakılırsa, iPhone X'e gelen fiyat eleştirileri Apple'ı yüksek fiyat politikasından vazgeçirmiş gibi.

UCUZ İPHONE X GELİYOR



Gelen raporlara göre Apple'ın 2018'de tanıtacağı ikinci nesil iPhone X ilk nesil iPhone X'e nazaran daha ucuz fiyattan satışa çıkacak. Bu ucuzluk için biçilen indirim oranı %10. Yani yeni iPhone X şu an satışta bulunan iPhone X'ten %10 daha ucuz olacak. Bu eğer telefonun özelliklerinde herhangi bir kesinti yapılmaz ise oldukça kaydadeğer bir indirim.

İPHONE X PLUS GERÇEK OLMAK ÜZERE



Çerçevesiz tasarım ve çentikli ekranı aynen koruyacak olan 2018 yapımı iPhone X'in bir de daha büyük ekrana sahip iPhone X Plus adında bir abisi olacak. iPhone X Plus, 6.2 inç ekranıyla iPhone X'ten ayrılacak. iPhone X ve iPhone X Plus İOS 12 ile gelecek ve her iki iPhone'da da tasarım anlamında iPhone X ile herhangi bir fark bulunmayacak.

Apple'ın yeni iPhone modellerini Eylül ayında gerçekleştireceği etkinlikte görücüye çıkartması bekleniyor.