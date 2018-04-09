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Apple'dan Kırmızı iPhone sürprizi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.04.2018 16:35 | Son Güncelleme

Apple'ın geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıttığı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'a yeni bir renk seçeneği opsiyonu geldi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yılın eylül ayında serinin 10'uncu yılına özel geliştirdiği iPhone X modeli ile birlikte iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini de tanıtmıştı.

Apple'dan Kırmızı iPhone sürprizi

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ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yılın eylül ayında serinin 10'uncu yılına özel geliştirdiği iPhone X modeli ile birlikte iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini de tanıtmıştı. Bu iki modele yeni bir renk seçeneği geldi.
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Apple'ın AIDS konusunda farkındalık yaratan ve bu hastalığa karşı savaşan (RED) organizasyonuna verdiği destek biliniyor. Şirket Product (RED) şemsiyesi altında, birçok ürünününkırmızı renkli özel versiyonlarını çıkarmıştı. Şimdi bu ürünler arasına iPhone 8 ve iPhone 8 Plus da katıldı.
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ABD merkezli teknoloji devi Apple, kırmızı renkli iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini yaptığı resmi duyuru ile görücüye çıkardı.
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Apple'dan yapılan resmi açıklama ile cihazların ABD fiyatları da belli oldu. Kırmızı renkli modeller 699 dolardan başlayan fiyatlar ile raflardaki yerini alacak.
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Kırmızı iPhone 8 ve 8 Plus'ın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihine dair resmi bir açıklama ise bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl ülkemizde satışa sunulan modeller ülkemizde 4 bin 199 ve 4 bin 799 TL'den başlayan fiyatlar ile satılıyor.
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Kırmızı iPhone 8 fiyatı 4 bin 999 TL ve kırmızı iPhone 8 Plus fiyatı ise 5 bin 599 TL olması bekleniyor.
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