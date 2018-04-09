Apple'dan Kırmızı iPhone sürprizi

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yılın eylül ayında serinin 10'uncu yılına özel geliştirdiği iPhone X modeli ile birlikte iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini de tanıtmıştı.
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