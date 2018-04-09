ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yılın eylül ayında serinin 10'uncu yılına özel geliştirdiği iPhone X modeli ile birlikte iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini de tanıtmıştı.

Apple'dan Kırmızı iPhone sürprizi

1 / 6 ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yılın eylül ayında serinin 10'uncu yılına özel geliştirdiği iPhone X modeli ile birlikte iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini de tanıtmıştı. Bu iki modele yeni bir renk seçeneği geldi.

2 / 6 Apple'ın AIDS konusunda farkındalık yaratan ve bu hastalığa karşı savaşan (RED) organizasyonuna verdiği destek biliniyor. Şirket Product (RED) şemsiyesi altında, birçok ürünününkırmızı renkli özel versiyonlarını çıkarmıştı. Şimdi bu ürünler arasına iPhone 8 ve iPhone 8 Plus da katıldı.

3 / 6 ABD merkezli teknoloji devi Apple, kırmızı renkli iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini yaptığı resmi duyuru ile görücüye çıkardı.

4 / 6 Apple'dan yapılan resmi açıklama ile cihazların ABD fiyatları da belli oldu. Kırmızı renkli modeller 699 dolardan başlayan fiyatlar ile raflardaki yerini alacak.

5 / 6 Kırmızı iPhone 8 ve 8 Plus'ın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihine dair resmi bir açıklama ise bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl ülkemizde satışa sunulan modeller ülkemizde 4 bin 199 ve 4 bin 799 TL'den başlayan fiyatlar ile satılıyor.