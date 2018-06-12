HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Apple'dan kripto para madenciliğine yasak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.06.2018 15:30 | Son Güncelleme

Apple, iPhone ve iPad modellerinde kripto para madenciliğinin yapılmasını yasakladığını açıkladı.

Apple'dan kripto para madenciliğine yasak!

Son yılların popüler trendi olan kripto paralar her yaştan ve her kresimden kullanıcının ilgisini çekmeye devam ediyor. Bazı geliştiriciler de bu trendi yakalamak için uygulama ya da siteler üzerinde kripto madenciliği yapıyor. Bazı durumlarda kullanıcının haberi olmadan yıpalan bu uygulamaya karşı Apple yeni bir sınırlama getirdi.

Geliştiricileri ilgilendiren yeni yönergelerle kripto para madenciliğine sınırlamalar getiren Apple, bu konuda kesin yasaklar koydu. iPhone ya da iPad'in işlemci gücünü uygulamaya yerleştirilen bazı kodlarla kullanmak isteyen geliştiricileri ağır yaptırımlar bekliyor. bu tarz geliştirmeler yapanların (ki buna bulut madenciliği adı veriliyor) uygulamalarının yasaklanması ve engellenmeleri gündemde. Yani iOS için uygulama geliştirenler uygulamalarına arka planda kripto para madenciliği yaptıran kodlar ekleyemeyecek. Bunlar fark edildiğinde de ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar.

Teknoloji firmalarının kripto paralar konusundaki ilk adımı bu değil. Daha önce de Facebook, Microsoft ve Google gibi devler kripto para reklamlarını engellediklerini açıklamıştı. Kripto ya da dijital paralar belli bir merkezi otoriteye bağlı olmadıkları için bağımsız bir yapıya sahip. Ancak bu bağımsızlık beraberinde hacklanme, siber saldırı ve yasadışı işlerde kullanım gibi dezavantajlar getiriyor. Bu konulara bulaşmak istemeyen teknoloji firmaları bu tarz platformlardan uzak durdukları gibi arka planlarını bilmedikleri dijital paralar konusunda mesafeli duruyorlar.

Apple kripto para madenciliğini yasakladı

PARTNERBu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?Bu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?
ASUS’un teknoloji sever babalara hediyesi ZenFone 5ASUS’un teknoloji sever babalara hediyesi ZenFone 5
Huawei Mate 20 dev bir ekranla gelecekHuawei Mate 20 dev bir ekranla gelecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone iPad

En Çok Okunan Haberler

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Baldızına dehşeti yaşattı! 'Şeytana uydum'

Baldızına dehşeti yaşattı! 'Şeytana uydum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Periscope'a Türkiye'den erişim yasağı!

Periscope'a Türkiye'den erişim yasağı!

Amazon Web Services'e Türkçe dil desteği geldi!

Amazon Web Services'e Türkçe dil desteği geldi!

Huawei Mate 20 dev bir ekranla gelecek

Huawei Mate 20 dev bir ekranla gelecek

Dansa hazır mısınız? Just Dance 2019 duyuruldu!

Dansa hazır mısınız? Just Dance 2019 duyuruldu!

Google'dan Füreya Koral'a Doodle

Google'dan Füreya Koral'a Doodle

YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!

YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.