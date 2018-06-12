Apple'dan kripto para madenciliğine yasak!

Son yılların popüler trendi olan kripto paralar her yaştan ve her kresimden kullanıcının ilgisini çekmeye devam ediyor. Bazı geliştiriciler de bu trendi yakalamak için uygulama ya da siteler üzerinde kripto madenciliği yapıyor. Bazı durumlarda kullanıcının haberi olmadan yıpalan bu uygulamaya karşı Apple yeni bir sınırlama getirdi.

Geliştiricileri ilgilendiren yeni yönergelerle kripto para madenciliğine sınırlamalar getiren Apple, bu konuda kesin yasaklar koydu. iPhone ya da iPad'in işlemci gücünü uygulamaya yerleştirilen bazı kodlarla kullanmak isteyen geliştiricileri ağır yaptırımlar bekliyor. bu tarz geliştirmeler yapanların (ki buna bulut madenciliği adı veriliyor) uygulamalarının yasaklanması ve engellenmeleri gündemde. Yani iOS için uygulama geliştirenler uygulamalarına arka planda kripto para madenciliği yaptıran kodlar ekleyemeyecek. Bunlar fark edildiğinde de ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar.

Teknoloji firmalarının kripto paralar konusundaki ilk adımı bu değil. Daha önce de Facebook, Microsoft ve Google gibi devler kripto para reklamlarını engellediklerini açıklamıştı. Kripto ya da dijital paralar belli bir merkezi otoriteye bağlı olmadıkları için bağımsız bir yapıya sahip. Ancak bu bağımsızlık beraberinde hacklanme, siber saldırı ve yasadışı işlerde kullanım gibi dezavantajlar getiriyor. Bu konulara bulaşmak istemeyen teknoloji firmaları bu tarz platformlardan uzak durdukları gibi arka planlarını bilmedikleri dijital paralar konusunda mesafeli duruyorlar.

Apple kripto para madenciliğini yasakladı

