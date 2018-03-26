Apple'dan öğrenci dostu iPad geliyor!

Apple, 27 Mart günü yani yarın bir etkinlik düzenleyecek. Dünya'nın dört bir yanından basın mensuplarının katılacağı bu etkinlik, tamamen eğitime odaklı bir etkinlik olacak. Apple'ın yarınki eğitim etkinliğinde ürün tanıtması beklenmiyordu ancak Bloomberg'in yaptığı bir haber tüm bu beklentileri bir anda tersine çevirdi.

APPLE YARIN UCUZ FİYATLI İPAD TANITACAK



Bloomberg'in Apple'ın etkinliği için yaptığı habere göre Apple, yarın öğrenciler için bir iPad tanıtacak. Şimdilik özellikleri sır gibi saklanan öğrenci işi iPad'in en önemli noktası fiyatı olacak.

İŞTE ÖĞRENCİLER İÇİN UCUZ İPAD'İN FİYATI



Apple'ın eğitim odaklı iPad'i 279 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu fiyat iPad'ler için görece ucuz bir fiyat. Ancak fiyat hakkında kesin bir karar verebilmek için önce cihazı ve özelliklerini görmek gerekiyor. Sizce yarın düzenlenecek etkinlikte yeni öğrenci işi iPad'i görebilecek miyiz?