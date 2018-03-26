Apple'dan öğrenci dostu iPad geliyor!

Apple, 27 Mart günü yani yarın bir etkinlik düzenleyecek. Dünya'nın dört bir yanından basın mensuplarının katılacağı bu etkinlik, tamamen eğitime odaklı bir etkinlik olacak. Apple'ın yarınki eğitim etkinliğinde ürün tanıtması beklenmiyordu ancak Bloomberg'in yaptığı bir haber tüm bu beklentileri bir anda tersine çevirdi.
APPLE YARIN UCUZ FİYATLI İPAD TANITACAK
Bloomberg'in Apple'ın etkinliği için yaptığı habere göre Apple, yarın öğrenciler için bir iPad tanıtacak. Şimdilik özellikleri sır gibi saklanan öğrenci işi iPad'in en önemli noktası fiyatı olacak.
İŞTE ÖĞRENCİLER İÇİN UCUZ İPAD'İN FİYATI
Apple'ın eğitim odaklı iPad'i 279 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu fiyat iPad'ler için görece ucuz bir fiyat. Ancak fiyat hakkında kesin bir karar verebilmek için önce cihazı ve özelliklerini görmek gerekiyor. Sizce yarın düzenlenecek etkinlikte yeni öğrenci işi iPad'i görebilecek miyiz?
Çin'den dünyaya çağrı!
Çin'de 'Kim' alarmı! Gizemli tren Pekin'e ulaştı, ülke karıştı
Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te art arda istifalar
Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı
Köylüler buldu! 1 metre uzunluğunda...
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
Kayseri'de okuldan kovulan liseli öğrenci kadın müdür yardımcısını sırtından bıçakladı!
Bu pozlar olay oldu! İç çamaşırı nerede?
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
WhatsApp Gold tehlikesi geri döndü! WhatsApp'da bu logoyu görenler dikkat
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Okuyucu Yorumları 0 yorum