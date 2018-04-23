Apple’dan önce düşünmüş ama cesaret edememiş

Apple, FaceID için ihtiyaç duyduğu sensörleri ise telefonun üst kısmındaki bir çentik içerisine toplamış, çentiğin yan taraflarındaki boşluklar ise bildirimler için ayrılmıştı. Pek çok akıllı telefon üretici tarafından taklit edilen bu tasarım çizgisinin yıllar önce Huawei tarafından da denendiği ortaya çıktı.
Akıllı telefon pazarında her konuda olduğu gibi tasarım konusunda da üst düzey bir rekabet mevcut. Üreticiler, kullanıcıları cezbedecek en iyi tasarım çizgisini oluşturabilmek için yoğun bir mesai harcıyorlar. Fakat her zaman yeni birşeyler üretmektense bazen tutan şeyleri taklit etmek daha kolay olabiliyor. Aynı iPhone X tasarımı gibi. Özellikle 2018 içerisinde iPhone X’i andıran pek çok modelle karşılaştık. Pek çok üretici iPhone X vari modellerle karşımıza çıktı. Bu üreticilerden birisi de Huawei oldu. Çinli üretici, P20, P20 Pro ve P20 Lite modelinde çentikli bir tasarım anlayışını tercih etti.
Fakat Çinli üreticinin iddiasına göre, bu tasarım çizgisi zaten Huawei tarafından düşünülmüş. Hatta şirket bu tasarımı 4-5 yıl önce hayata geçirmeyi planlamış. Fakat çentik olayının simetri düşkünü Çin halkı tarafından pek hoş karşılanmayacağı düşünülmüş. Dolayısıyla bu plan uygulamaya konulmadan rafa kaldırılmış.
Aynı hataya 3 ana kamera konusunda da düşmek istemeyen Çinli üretici, bu tasarıma onay vermiş. Yani çentikli tasarım çizgisi aslında ilk olarak Huawei tarafından düşünülmüş.
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