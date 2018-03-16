Apple’dan şok karar! App Store’u engelledi

Apple ABD merkezli bir şirket olduğu için ister istemez siyasi durumlardan da etkileniyor. ABD ile İran arasındaki çekişme yüzünden iPhone, iPad ve Mac gibi Apple ürünleri resmi olarak İran’da satılmıyor. Bu durum, söz konusu siyasi etkinin en önemli ispatı olsa gerek. Ancak yasağa aldırış etmeyen birçok İranlı resmi olmayan yollarla ülkeye sokulan Apple cihazlarını satın alıyor. Bu yüzden İran’da kayda değer bir Apple kullanıcısı mevcut. Ancak Apple, bugün aldığı karar ile İranlı kullanıcılarını bir hayli kızdırdı.

İRAN’DA APP STORE’A GİRİŞLER APPLE TARAFINDAN KAPATILDI



Apple, aldığı karar ile uygulama mağazası App Store’a İran üstünden yapılan girişleri engelledi. Daha önce İran yapımı uygulamaları App Store’dan kaldıran Amerikalı şirket, bu kararıyla İranlı uygulama geliştiricilerinin önünü kapatmıştı. Apple şimdi ise İran’ı tamamen silerek İranlı iPhone, iPad, Mac kullanıcılarının uygulama mağazasına girişlerini kapatmış oldu.

İRAN’DAKİ APP STORE YASAĞININ ARKASINDA NE VAR?



İddialara göre, Apple’ın bu kararının arkasındaki sebep yine siyasi etkenler. İran medyası, Apple’ın engel kararının Beyaz Saray’ın İran’a yönelik yaptırımlarından biri olduğunu söylüyor. Konuya dair açıklama yapan İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Apple’ın İranlı kullanıcılarına saygı duymadığını ifade ederek engellemenin yasal takipçisi olacaklarını söyledi.

İran’da yukarıda da belirttiğimiz gibi yasal olmayan yollarla ülkeye sokulan Apple cihazları kullanılıyor. Apple’ın resmi olarak bulunmadığı İran’da pazar payının %11 olduğu söyleniyor.