Apple’dan sonra Samsung da zam yaptı! İşte yeni fiyatlar…

Samsung zam duyurusu Samsung Türkiye fiyatlarını uçurdu gitti. İlk olarak geçtiğimiz hafta Apple’ın başlattığı büyük zam hareketi, Samsung Türkiye tarafından yapılan zam duyurusu ile birlikte Samsung akıllı telefonlara da resmen sıçradı. Yükselen dolar kurunun etkisiyle zamlanan Samsung markalı akıllı telefonlar artık birer servete dönüştü.
Samsung Galaxy S9 fiyatından başlayalım. Düne kadar 4.599 TL’den satılan Galaxy S9’un fiyatı, Samsung’un zam kararıyla 299 TL zamlandı ve 4.899 TL’den satılmaya başlandı. Galaxy Note 9 tanıtılana kadar son Note serisi unvanını koruyan Galaxy Note 8’in fiyatı 4.999 TL’den 5.499 TL’ye sıçradı. 5.199 TL’den satışta bulunan Samsung’un çift kameralı amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S9+ ise zam kararıyla birlikte 5.499 TL’den satışa sunuldu.
Samsung’un zam kararı Samsung markalı bir akıllı telefon almak isteyen tüketiciyi üzecek kuşkusuz. Ancak işin en dikkat çeken tarafı, geçtiğimiz yılın amiral gemisi olan Note 8’in ucuzlayacağı yerde zamlanıp, 5.000 TL’den yüksek bir fiyatla satılması. Hal böyle olunca, son zam kararının Note 9’un fiyatına da yansıyacağını söylemek yanlış olmaz. Fakat kesin olan bir şey var; Eğer günümüzde (Samsung veya başka bir marka fark etmez) amiral bir akıllı telefon alacaksanız kesinlikle cebinizde minik bir hazine taşıyacaksınız.
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