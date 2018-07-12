Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

Apple’ın Türkiye fiyatlarına zam geleceği çok zamandır konuşuluyordu. Nitekim bu zam söylentilerinin arkasında yükselen dolar kuru vardı. Dolar kurunun yükselmesiyle değer kaybeden Türk Lirası, sadece Apple’ın değil diğer tüm firmaların elini kolunu bağladı ve bunun sonucunda birçok firma fiyatlarda güncellemeye gitti. Zam söylentileri çıkan ancak henüz adım atmayan Apple bugün itibariyle birçok iPhone’dan Macbook’a birçok modelin fiyatını arttırdı.

APPLE İPHONE X’E BÜYÜK ZAM YAPTI

Apple’ın zam kararıyla birlikte zaten yüksek seyreden iPhone fiyatları dudak uçuklatıcı rakamlara ulaştı. Örnek vermek gerekirse zam öncesi 5.200 TL’den satılan Apple iPhone X’in fiyatı yeni zam kararıyla birlikte 7.500 TL’ye çıktı. Hem de bu fiyat cihazın 64 GB’lık baz modeli için geçerli olan fiyat. iPhone X’in 256 GB’lık en pahalı modelinin fiyatı ise 8.599 TL’ye çıktı. Apple’ın zammından etkilenen tek ürünün iPhone X olduğunu düşünüyorsanız oldukça yanılıyorsunuz.

ZAMLANAN ÜRÜNLER ARASINDA SADECE İPHONE X YOK

iPhone X’in zamlanması ile birlikte iPhone 8 gibi diğer iPhone modelleri de zamdan nasibini aldı. Yeni zam dalgası sonrası iPhone 8’in başlangıç fiyatı 5.199 TL olarak güncellendi. iPhone 8’in büyük abisi iPhone 8 Plus’ın fiyatı ise 5.899 TL oldu. Apple’ın zam yaptığı diğer ürünler ve yeni fiyatları ise şöyle:

13 inç Macbook Pro: (7.699 TL)

15 inç Macbook Pro (14.999 TL)

Apple Watch (Yeni fiyatı: 1999 TL)

ZAM DALGASI DİĞER MARKALARA SIÇRAYABİLİR

Öte yandan Apple’ın zam dalgası diğer markalara da sıçrayabilir. Hele ki dolar kurundaki dalgalanma son bulmadıkça Sonbahar’da satışa çıkacak Galaxy Note 9, iPhone X Plus gibi ürünlerin 6000 TL’den aşağı bir fiyat ile çıkması çok zor.



