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Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.07.2018 18:09 | Son Güncelleme

Apple Türkiye, aldığı karar neticesinde iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve Macbook Pro’nun da aralarında olduğu birçok ürüne büyük zam yaptı. Özellikle iPhone X fiyatı yeni zam ile birlikte çift haneli rakamlara oldukça yaklaştı.

Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

Apple’ın Türkiye fiyatlarına zam geleceği çok zamandır konuşuluyordu. Nitekim bu zam söylentilerinin arkasında yükselen dolar kuru vardı. Dolar kurunun yükselmesiyle değer kaybeden Türk Lirası, sadece Apple’ın değil diğer tüm firmaların elini kolunu bağladı ve bunun sonucunda birçok firma fiyatlarda güncellemeye gitti. Zam söylentileri çıkan ancak henüz adım atmayan Apple bugün itibariyle birçok iPhone’dan Macbook’a birçok modelin fiyatını arttırdı.

APPLE İPHONE X’E BÜYÜK ZAM YAPTI

Apple’ın zam kararıyla birlikte zaten yüksek seyreden iPhone fiyatları dudak uçuklatıcı rakamlara ulaştı. Örnek vermek gerekirse zam öncesi 5.200 TL’den satılan Apple iPhone X’in fiyatı yeni zam kararıyla birlikte 7.500 TL’ye çıktı. Hem de bu fiyat cihazın 64 GB’lık baz modeli için geçerli olan fiyat. iPhone X’in 256 GB’lık en pahalı modelinin fiyatı ise 8.599 TL’ye çıktı. Apple’ın zammından etkilenen tek ürünün iPhone X olduğunu düşünüyorsanız oldukça yanılıyorsunuz.

iphone x zam

ZAMLANAN ÜRÜNLER ARASINDA SADECE İPHONE X YOK

iPhone X’in zamlanması ile birlikte iPhone 8 gibi diğer iPhone modelleri de zamdan nasibini aldı. Yeni zam dalgası sonrası iPhone 8’in başlangıç fiyatı 5.199 TL olarak güncellendi. iPhone 8’in büyük abisi iPhone 8 Plus’ın fiyatı ise 5.899 TL oldu. Apple’ın zam yaptığı diğer ürünler ve yeni fiyatları ise şöyle:

13 inç Macbook Pro: (7.699 TL)
15 inç Macbook Pro (14.999 TL)
Apple Watch (Yeni fiyatı: 1999 TL)

ZAM DALGASI DİĞER MARKALARA SIÇRAYABİLİR

Öte yandan Apple’ın zam dalgası diğer markalara da sıçrayabilir. Hele ki dolar kurundaki dalgalanma son bulmadıkça Sonbahar’da satışa çıkacak Galaxy Note 9, iPhone X Plus gibi ürünlerin 6000 TL’den aşağı bir fiyat ile çıkması çok zor.

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Okuyucu Yorumları 53 yorum
Apple zam falan yapmadi iPhone X hala 1000$ paramiz deger kaybetti ve vergilerimiz artti ve sonuç bu yakinda butun sektorlere sicrar.
almayız olur biter cokta tın
iphone bırak dolar böyle giderse aç gezeriz
ne gerek var tuşlu kullanın müstehak. yapın zam
iyi ki almışım iphone 8 plus desene
20 bin olsun yine alırım
hamdolsun hersey yolunda bi telefonla korkutamazlar bizi yelkenler bicilecek ver mehteri
Artık kendi telefonumuzu geliştirip bunları ülkemizden tamamen çıkarmamız lazım
zam değil zamcık açlık sınırının altında asgari ücret veriyorlar ı phone neyimize tuşlu telefon neyimize yetmiyor mee mee :)))
Müstehak bu millete bunlar iyi gunlerimiz zamlar yavas yavas basliyor
Bunlar yeni Türkiye'nin ilk belirteleri hayırlı uğurlu olsun hepimize
hiç kimse almak zorunda değil satamazsa fiyatı mecbur düşürür yada piyasadan çekilir
işte bu olmadı.soğan,patates,benzin neyse de iphone’a bu kadar zam olur mu be?asgari ücretli nasıl alıp hava atacak şimdi?
avrupada fiyatlar aynı bu haber komple algı operasyonu kokuyor dolar nerdeyse 5 tl oldu ondan dolayı fiyatlar artmış olmasın?
Yapıştırrrr bu millete az bile... Eğitimin, adaletin içine ettikleri gibi bmbk ettikleri ekonomiyi de alsın başlarına çalsınlar.. Her halta dış güçler deyip sıyrılan uyanıklara şakşakçılık yapmanın sonu budur, ki daha bunlar iyi günler. Su veren itfaiyenin hortumunu.....
saatini alıcaktım almam artık 1600 liradan 2000 liraya gelmiş
İPOHONEDE TÜRKİYEYİ KISKANIYOR ZAM YAPIYOR BİZİ KISKANMAYAN KALMADI DÜNYADA ( AKTROLERİN GÖZÜYLE BAKINCA BÖYLE)
Zorlamı satıyorlar almayın hocam, Abd bir türlü mutlaka giriyor aklımıza ne ise öteki cihazların suyu çıkmadı vermem bu paraları yazık günah
kendileri bilir ,zaten alım azalmıştı iyice sinek avlasın
Başlarlar yakında dış güçler iş başında diye . Eyyyy Appleeee ..... :)
zam gelmesi iyi oldu.en pahalısını alacam.
ah şu dış güçler yok mu hep onlardan zaten
Xiaomi = fakiriz ama salak değiliz çok şükür telefonu ????
zam yapmış çokta tınnn... alanlar düşünsün, bi dünya para vereceksin sonra yazılımlar gele gele telf. yavaşlayacak yenisini almaya zorlayacak, elin adamı para kazanacak... sen almazsan ben almazsam o satacak bulamayınca zammı geri alacak, indirime bile gidecek ama bizde nerede böyle davranışta bulunacak insanlar, telf çıkmadan geceden sıraya girenler vardı bir ara...
ne hale geldi ülke, yakındır kriz çıkması
almayız bizde protesto edelim dostlar
almanyadan alın pasaporta işletin 1 hafta gezin uçak otel tlf verği hepsi Türkiyeden alıcağın fiyat ile aynı ..
apple zam yapmıyor tl değer kaybettiği için fiyat artıyor
adamlar ne yapsın dolar euro böyleylen telefon çıktığında dolar 3.80 miydi 4 müydü neydi şuan 5 oldu dolar gayet normal fiyatlar yani devlet ihracat yapmadığı sürece üretim yapmadığı sürece türk halkı alışmalı zamlara
Biz fakirler icin degisen bisey yok. Zenginler dusunsun.
zaten terörist amerika mallarını niye boykot etmiyoruzki. vurdumduymaz millet olduk.. kahrolsun amerika
Alternatif ürünler var merak etme?
ıyı olmus sırf gosterıs ıcın alıyolardı zaten gorgusuz cok ıçımızde
patates soğan kaç para ondan haber ver
Artık kendi telefonumuzu geliştirip bunları ülkemizden tamamen çıkarmamız lazım
şak diye salacaksın 10 milyon doları vaay diyecekler. sonra bi daha 10 milyon dolar şaak diye salacaksın, sonra bi daha 10 milyon dolar. Allah devletimizin sonunu hayır eylesin.
çall mehteri calllll koyunlar
Ohh misss misss ben dolardan bizene diyenlere gelsin bence ucuz en düşük telefon 10 bin olsun biz zengin bir ülkeyiz bizi kesmez 8 bin
yapıştır gelsin
iyi oldu.
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