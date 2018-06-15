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Apple’dan Type-C beklentisi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.06.2018 10:20 | Son Güncelleme

Yavaş yavaş mobil cihazlarda standart haline gelen Type-C giriş, tamamen ortak bir imaj kazanabilir. Yeni haberlere göre Apple da Lightning’den vazgeçmenin hesaplarını yapıyor.

Apple’dan Type-C beklentisi

microUSB’nin pek çok açıdan ilkel kalmasıyla beraber, bu alanda bir ihtiyaç doğmuştu. Bu ihtiyaca cevaben tasarlanan Type-C portları, hem çift taraflı kullanımı, hem hızlı veri aktarımı, hem de yüksek enerji geçirgenliği ile öne çıktı. Bu sayede her geçen gün yaygınlık kazanan ve neredeyse tüm mobil cihazlar için ortak nokta haline gelen bu port, Apple’ın da desteğini alarak iyiden iyiye yaygınlaşabilir; ancak hemen değil.

Hepimizin malumu, Apple ortak platformları kullanma konusunda artık daha yumuşak. Geçtiğimiz yıl iPhone X ile karşımıza çıkan kablosuz şarj özelliğinin Qi standartlarında olması bunun bir ispatı. Öte yandan bir yılı aşkın süredir “Acaba Lightning kaldırılacak mı?” sorusu teknoloji severlerin kafasında.

Bu beklentinin heyecan verici olduğu söylenebilir, zira Apple da yeni nesil USB’ye geçiş yaparsa güncel telefonların hemen hemen hepsinde tek tip port kullanılmış olacak. Bunun hayatımıza yapacağı olumlu etkiden bahsetmeye gerek bile yok.

Henüz kesinleşmeyen yeni sızıntı bilgilere göre, Amerikalı şirket, iPhone’larda bu teknolojiye 2019’dan itibaren yer verecek. Yani önümüzdeki eylülde, yine Lightning portlu telefonlar göreceğiz. Bu detayın henüz kesin olmadığını tekrar hatırlatmakta fayda var.

İki hafta sonra nehirden çıkarılan iPhone X hala çalışıyor!

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Anahtar Kelimeler:
microUSB Apple iPhone

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