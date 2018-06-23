Apple'dan ücretsiz MacBook tamir programı

Zaman zaman cihazları için ücretsiz tamir ve değişim programları başlatan Apple, yeni bir programın duyurusunu yaptı. Buna göre firmanın MacBook ve MacBook Pro modellerinin klavyeleri ücretsiz olarak değiştirilecek. Tamir programı kapsamında 2015 ve 2017 arası üretilen MacBook ve MacBook Pro modellerinin klavyelerinde yaşanan sorun nedeniyle yenilenecek. Ücretsiz olarak yapılacak olan değişim için öncelikle sorun yaşanan bir model olması gerekiyor.

KULLANICILAR ÜCRETSİZ OLARAK TAMİR HİZMETİNDEN FAYDALANABİLECEK



Apple Store veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı'na götüren kullanıcılar, ücretsiz olarak tamir hizmetinden faydalanabilecek. Öncelikle cihazda sorun olup olmadığına dair tespit yapılacak. Yapılacak tamir bir veya daha fazla tuşun ya da tüm klavyenin değiştirilmesi şeklinde olacak. Eğer hasarın sıvı ya da fiziksel darbe dolayısıyla oluştuğu tespit edilirse tamir için ek ücret ödenmesi istenecek.

HANGİ MACBOOK MODELLERİ BU TAMİRDEN FAYDALANABİLECEK?



Ücretsiz tamir programından aşağıda ismi geçen modeller yararlanabilecek: