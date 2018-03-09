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Apple’dan ucuz yollu Homepod geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.03.2018 21:33 | Son Güncelleme

Cupertinolu teknoloji şirketi Apple’ın yeni nesil akıllı hoparlörü HomePod’un yeni modelinin yakında çıkacağı iddia ediliyor. Analistlere göre, Siri ile çalışan HomePod’un yeni nesli daha ucuz bir fiyata sahip olacak.

Apple’dan ucuz yollu Homepod geliyor

HomePod şüphesiz Apple’ın çıkarttığı en inovatif ürünlerden biri. Bu inovatifliğinin yanında fiyatıyla da konuşulan HomePod, fiyatı sayesinde birçok kullanıcının tercihi olmuyor. Kullanıcılar, HomePod’a kıyasla daha ucuz fiyatlı Amazon Alexa’yı tercih ediyor. HomePod satışlarında hüsrana uğramak istemeyen Apple’ın, rakipleriyle rekabet edebilmek için daha uygun bir fiyata sahip yeni nesil HomePod’u tanıtması oldukça olası görünüyor.

HOMEPOD’A KÜÇÜK KARDEŞ GELİYOR

Analistlerin tahminlerine göre, HomePod’un ucuz modeli daha küçük boyutlara sahip olacak. Bu anlamda cihazın mini segmentinde konumlandırılacağı rahatlıkla söylenebilir. Buna ek olarak, ucuz HomePod’un en kritik konusu olan fiyat kısmında Apple, rakiplerinin satışlarına deyim yerindeyse taş koyacak.

İŞTE YENİ HOMEPOD’UN ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI

Yeni ucuz yollu HomePod’un ‘HomePod Mini’ ismiyle geleceği tahmin ediliyor. HomePod Mini’nin 2018 yılının sonuna doğru 150-200 dolar civarı bir fiyatla tanıtılması bekleniyor. HomePod Mini olur da gerçek bir ürüne dönüşürse, 150-200 dolar bandında akıllı hoparlör satan Google ve Amazon ile olan rekabet daha farklı bir boyuta geçecek. Bu rekabet, her zaman olduğu gibi en çok kullanıcıların işine yarayacak.

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