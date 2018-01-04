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Apple farklı sektörlere el attı

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 04.01.2018 16:57 | Son Güncelleme 10 saat önce

Teknoloji dünyasının önde gelenlerinden biri olan Apple, yakın zamanda çevrim içi platform oluşturma fikri içi atılımlar yapmayı kafasına koymuştu. Şirket bu doğrultuda Shazam firmasının desteklediği şarkı tanıma platformunu alarak ilk adımı atmış oldu. Şimdi de piyasanın büyük oyuncusu Netflix’i satın almayı düşünüyor.

Apple farklı sektörlere el attı

Son zamanlarda Netlfix, Hulu, Amazon gibi çevrim içi içerik platformları birçok kullanıcının tercihi olmaya başladı. Hatırlanacağı üzere Disney de yaptığı son açıklamalar ile pazarda söz sahibi olmak istediğinin sinyallerini vermişti. Bu seviyede firmaların yarışta olması rekabeti çok daha zorlaştırmaya başladı.

Apple, bu konuda dev isimlerin arasına girmek için üst düzey bir platform olan Netflix’i satın alarak çok önemli bir hamle yapmış olacak. Bunun yanında ABD sınırlarında şirketlere yönelik olan gelir vergisinin yüzde 8 civarına kadar düşmesi ile elde edilecek miktar ile bu satın almanın gerçekleşebileceği oldukça olası gözüküyor.

Tüm bunların yanında Culver Studios isimli bir yapım şirketi kiralanıp, birçok Hollywood ünlüleri ile çalışılmaya başlanılmış durumda. Son olarak Apple, yaptığı bu hamle ile kendi orjinal içeriklerini üretme konusunda da oldukça titiz çalıştığını gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Apple

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