Apple farklı sektörlere el attı

Son zamanlarda Netlfix, Hulu, Amazon gibi çevrim içi içerik platformları birçok kullanıcının tercihi olmaya başladı. Hatırlanacağı üzere Disney de yaptığı son açıklamalar ile pazarda söz sahibi olmak istediğinin sinyallerini vermişti. Bu seviyede firmaların yarışta olması rekabeti çok daha zorlaştırmaya başladı.

Apple, bu konuda dev isimlerin arasına girmek için üst düzey bir platform olan Netflix’i satın alarak çok önemli bir hamle yapmış olacak. Bunun yanında ABD sınırlarında şirketlere yönelik olan gelir vergisinin yüzde 8 civarına kadar düşmesi ile elde edilecek miktar ile bu satın almanın gerçekleşebileceği oldukça olası gözüküyor.

Tüm bunların yanında Culver Studios isimli bir yapım şirketi kiralanıp, birçok Hollywood ünlüleri ile çalışılmaya başlanılmış durumda. Son olarak Apple, yaptığı bu hamle ile kendi orjinal içeriklerini üretme konusunda da oldukça titiz çalıştığını gösteriyor.

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