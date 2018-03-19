Apple'ı kızdıran cihaz!

Peki bu kara kutu ne yapıyor dersiniz?

Apple çileden çıkacak

1 / 40 Cihaz adı GrayKey ve ABD’den Grayshift adlı bir şirket tarafından yapıldı. GrayKey, ABD’nin Atlanta kentinde bulunan ve Cellebrite adındaki İsrail merkezli bir şirket olan Grayshift’in bir ürünü.

2 / 40 Cihaz 2017’nin sonlarına doğru çıktı ancak çoğu insana adını duyurmadı. GrayKey, polis ekipleri ve diğer güvenlik kurumları tarafından kullanılıyorlar.

3 / 40 Bir iPhone’un şifresini GrayKey kullanarak açmak çocuk oyuncağı.

4 / 40 İki iPhone’u birbirine bağlamak için kullanılabilecek iki Lightning kablosuna sahip cihaz, iki ya da üç saat içinde 4 basamaklı iPhone şifrelerini kırabiliyor. 6 basamaktan uzun şifreler ise daha uzun sürelerde açılıyorlar.

5 / 40 Kara kutunun çalışma mantığı ise şöyle Bir iPhone, bir Lightning kablosuyla kutuya bağlanır. Aynı anda iki telefon bağlanabilir.Telefon 2 dakika bağlı kaldıktan sonra bağlantı kesilir.

6 / 40 Bir süre sonra – 2 saat ila 36 saat arasında – iPhone cihazın şifresiyle siyah bir ekran görüntülenir. Cihaz “kilitli” olduğunda, içeriği GrayKeye indirilebilir ve bir PC’deki bir web arayüzü üzerinden erişilebilir.

7 / 40 Yaklaşık 300 kere kullanılabilen bir GrayKeyin fiyatı 15 bin dolar. Sınırsız olarak kullanılabilen ve internete bağlanmadan çalışan özel versiyonu ise 30.000 dolar civarında.

8 / 40 Şimdi kara kutuyu bir yana bırakalım. Az sonra yapacağınız ayar değişikliğiyle yeni iPhone'unuza bomba bir özellik ekleyeceksiniz! Önce Menü'den Ayarlar/Genel'e girin.

9 / 40 Erişilebilirlik'e dokunun.

10 / 40 AssistiveTouch seçeneğini aktif edin...

11 / 40 En Üst Menüyü Özelleştir seçeneğine tıklayın...

12 / 40 6 olan rakamı 1 olana kadar düşürün.

13 / 40 Özel simgesine basıp Ana Ekran seçeneğini seçin...

14 / 40 Home botununun şeklini seçin ve Ana Ekran tuşu aktif olmadığında şeffaflık seviyesini % (yüzde) 30 olarak ayarlayın...

15 / 40 Bu adımları uyguladıktan sonra iPhone X'inizde bir ana ekran tuşu belirecek ve bunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

16 / 40 İşte böyle... Ama durun, daha bitmedi!

17 / 40 iPhone X ile birlikte telefonlarda pek çok şey değişiyor; artık telefonu bildiğiniz yolla kapatamayacaksınız bile! İşte milyonları ilgilendiren o önemli değişiklikler... Bilmeyen kalmasın!

18 / 40 Öncelikle Power yani Güç butonu (sağda) artık tek başına telefonu kapatmanıza yaramıyor! Peki telefonu kapatmak için ne yapacaksınız?

19 / 40 Artık hem Güç (sağda) hem de ses aç/kapa butonlarından herhangi birine aynı anda basarak telefonu kapatma seçeneğiyle karşılaşacaksınız. Durun daha bitmedi!

20 / 40 Daha önce tüm iPhone'larda olan batarya güç gösterge oranı (yüzdelik dilim %) ilk bakışta görülmeyecek. Yüzdelik dilimle kalan batarya ömrünü öğrenmek için telefonu bir süre kullanmanız gerekiyor.

21 / 40 Benzer şekilde daralan alandan dolayı Bluetooth simgesi de açık olmasına karşın ekranda görülmüyor.

22 / 40 Artık home butonu tarih olduğu için ekran görüntüsü almak istediğinizde yapacağınız işlem de değişti. Ekran görüntüsü almak için yapmanız gereken ise aynı anda GÜÇ butonuna ve SES AÇMA butonuna basmak!

23 / 40 Home butonuna bastığımızda ana ekrana dönebiliyorduk. Peki bu buton olmadan bunu nasıl yapacağız?

24 / 40 Bunun için parmağınızı iPhone ekranının hemen altında göreceğiniz beyaz çentikten yukarı doğru hafifçe kaydıracaksınız. Böylece siz nerede olursanız olun ana ekrana dönmüş oluyorsunuz.

25 / 40 Home butonuna çift tıkladığımızda uygulamaları bir bir kapatabiliyorduk. Peki home butonu yokken uygulamaları nasıl kapatacaksınız?

26 / 40 Bunun için de yine ekranın altındaki çentik size yardımcı olacak ve herhangi bir uygulama ekranınızda açıkken parmağınızı hafifçe yukarı kaydıracaksınız. Hızlı yaparsanız bu işlem mümkün olmuyor. Ama bu da yeterli değil!

27 / 40 Ayrıca bu küçülen pencerelerin herhangi birinin üzerine basılı tutmanız gerekiyor. Bundan sonra tepelerinde eksi işareti gördüğünüzde uygulamaları ister eksi butonuna basarak isterseniz de yukarı doğru iterek uygulamaları kapatabiliyorsunuz.

28 / 40 iPhone'da oyun oynuyorsunuz veya başka bir uygulama içindesiniz. Peki uygulamadan ya da oyundan nasıl çıkacaksınız?

29 / 40 Hangi uygulama açık olursa olsun alt tarafta beyaz uzun bir çentik göreceksiniz. Home butonu yerini bu çentiğe bıraktı alsında. Bu çentiğe dokunup ekranda parmağınızı yukarı doğru kaydırın. Hepsi bu!

30 / 40 İşte iPhone'un az bilinen özellikleri... iPhone X bir yana diğer iPhone kullanıcılarının pek çoğu aslında telefonlarının birçok özelliğinin farkında bile değil. Az sonra okuyacaklarınız iPhone'la aslında daha neler neler yapabileceğinizi gösterecek.

31 / 40 iOS 11'in yeni sürümüyle birlikte iPhone'lara gelen çok ilginç bir özellik var. Artık iPhone'u kapatmak için güç tuşuna 3 saniye basılı tutmak yerine, Ayarlar > Genel > Kapat (En altta)’a basmanız halinde yine kapatma ekranına çıkabiliyorsunuz.

32 / 40 Apple Maps uygulamasını açın; hemen haritanın sağ alt kısmındaki hava durumu ibaresinin üzerine sert basın.

33 / 40 Bunu yaptığınızda saatlik olarak haritanın o bölgesindeki hava durumunu görebiliyorsunuz!

34 / 40 iPhone'ların fener ışığını kullanıyorsunuz; ancak ışık seviyesinin değişebileceğini biliyor musunuz?

35 / 40 Bunun için alt konsolu açtıktan sonra fener simgesine sert dokunun. 3D touch özelliğini kullanarak fenerin ışığını daha fazla açabildiğimiz gibi, daha sönük hale de getirebiliyoruz.

36 / 40 Bu özelliği eminiz pek çoğunuz bilmiyor. Saat özelliğine girin; ardından Sayaç Bitince kısmına girerek Çalmayı DurDur seçeneğini seçin.

37 / 40 Ardından Başlat butonuna basın. Bu şekilde YouTube'tan video izlerken veya müzik dinlerken uyuyakalırsanız süre dolduğunda telefon otomatik olarak çalmayı durduracak. Böylece telefonunuz boş yere güç sarf etmemiş olacak.

38 / 40 Titreşim seviyesini kendi istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Belli aralıklarla veya ritme titreşim almak için yapmanız gereken tek şey Ayarlar>Ses ve Dokunuş>Yeni Sesli Mesaj>Titreşim>Yeni Titreşim Yarat kısmına girmek.

39 / 40 Bu bölüme girdikten sonra ekranın herhangi bir noktasına bir süre dokunun ve bırakın. Bu şekilde kendi titreşiminizi yaratabilirsiniz!