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Apple ilk değil! 1 trilyonluk şirketin çöküşü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.08.2018 14:22 | Son Güncelleme

Apple, hisse fiyatı 205,05 dolara çıkınca tarihi bir rekor kırmayı başarmıştı. Ancak Amerikan teknoloji devi bu alanda bir ilk değil.

Apple ilk değil! 1 trilyonluk şirketin çöküşü!

Geçtiğimiz hafta sizlere ABD'de ilk 1 trilyon dolarlık teknoloji firmasının Apple olduğunu aktarmıştık. Peki ya bunun öncesinde hiç bu rakama ulaşan bir marka olup olmadığını merak ettiniz mi?

Apple, hisse fiyatı 205,05 dolara çıkınca tarihi bir rekor kırmayı başarmıştı. Şirket 2018'in üçüncü çeyreğinde rekor gelir elde ettiğini takipçilerine duyurmuştu.

Ancak Amerikan teknoloji devi bu alanda bir ilk değil. Bu rekor piyasa değerine bir Çin şirketi 11 yıl önce ulaşmıştı. Bu kadar çabuk unutulup gitmesinin arkasında ise acı bir hikaye yatıyor kesinlikle. Dev petrol şirketi PetroChina, Kasım 2007'de Şangay Borsası'nda 13 basamaklı bir rakamla piyasa zirvesine ulaşmıştı. Şirketin piyasa değeri tam 1 trilyon dolardı.
1 trilyonluk şirketin çöküşü!

BBC’de yer alan kabere göre, kimileri ise o dönem bu piyasa değerlendirmesine karşı çıktı. PetroChina'nın hisselerinin yalnızca küçük bir kısmı halka açılmıştı ve Çinli yatırımcılar sadece kendi ülkelerinde hisse satın alabiliyorlardı. Ancak bunu takiben yaşanan çöküşün büyüklüğüyle ilgili kimsenin kuşkusu yoktu

Sadece 24 saat içinde PetroChina, dünyanın en değerli şirketleri ExxonMobil ve General Motors'un toplam sermaye miktarını aşmıştı. Evet bu yükseliş sadece 24 saat sürebildi. Bu aşımın ardından şirket adeta bir kayan yıldız gibi çöküşe geçti ve tarihin tozlu raflarındaki yerini aldı.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Apple teknoloji

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