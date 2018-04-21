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Apple’ın 6.1-inch LCD ekranlı telefonun maliyeti ne olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.04.2018 09:31 | Son Güncelleme

Yayınlanan rapora göre Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 7 ile aynı fiyata çift sim kartı desteğine sahip 6.1-inch ekranlı telefon.

Apple’ın 6.1-inch LCD ekranlı telefonun maliyeti ne olacak

Apple, iPhone X ile aynı özelliklere sahip fakat yarı fiyatına maliyet ile yapılacak yeni amiral gemisini tanıttı.
Bu durum bizi maliyet açısından oldukça heyecanlandırdı.

Peki, Apple bunu nasıl başarıyor?

Apple, iPhoneX’te kullandığı süslü OLED ekranı yerine eski standart LCD ekranını yeni telefonunda kullandı. Ancak yinr aynı tasarım ve TrueDepth kamerasının olması bekleniyor. Fiyatının ise $550 kadar düşük bir fiyat olacağı söyleniyor. Muhtemelen iPhone8 ‘de aynı şekilde uygun maliyetli olacaktır.

Çift sim kart desteği ile geliyor

Apple tarafından satışa çıkacak ilk çift sim kartlı iPhone olma özelliğine sahip. Ancak Apple Amerika dışında iki farklı distribütör ile pazara girecektir. Bunlardan biri Avrupa, diğeri ise Asya üzerinden pazarlama faaliyetlerini takip edecektir. Asya en çok kullanıcı beklenen yer, Avrupa ona göre daha az. Ancak muhtemelen ABD ‘de hiç göremeyeceksiniz çünkü orada çift sim kart kullanımı ihtiyacı hiç göremezsiniz.

Son olarak Apple’ ın önümüzdeki süreçte tanıtımı yapılacak olan iPhoneX ve iPhoneX plus amiral gemilerinin de çift sim kart desteği olması bekleniyor.

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Apple iPhone akıllı telefon

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