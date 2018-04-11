Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!

Apple patent konusunda oldukça hassas. Ancak kendisi de zaman zaman patent ihlali suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor. VirnetX ile arasındaki davada bu karşılaşmalardan biri. Apple’ın kendisine ait dört patenti ihlal ettiğini söyleyen VirnetX, 2010 yılında ihlal iddialarını mahkemeye taşıdı. O gün bugündür süren davada nihayet karar çıktı.

MAHKEME: ‘APPLE VİRNETX’İN PATENTLERİNİ İHLAL ETTİ’



Teksas Federal Bölge Mahkemesi, yapılan incelemeler sonucu Apple’ın FaceTime, iMessage ve VPN on Demand uygulamalarında VirnetX’in dört patentini ihlal ettiğini açıkladı. Mahkeme, 8 yıl süren davanın sonucunda Apple’ın VirnetX’e 502,6 milyon dolar tazminat ödemesini kararlaştırdı.

APPLE TAZMİNATTAN KAÇAMADI



Esasen davada ilk karar 2017 yılının Ekim ayında çıkmıştı. Mahkeme jürisi Apple’ın 302 milyon dolar tazminat ödemesini istemiş, mahkeme yargıcı 302 milyon dolarlık cezayı 439,7 milyon dolara yükseltmişti. Tazminata karşı çıkan Apple, mahkemenin bu kararını temyize götürmüştü. Apple’ın temyiz çabası sonuçsuz kaldı ve şirket 2018 yılı itibariyle 502,6 milyon dolarlık tazminata mahkum edilmiş oldu.