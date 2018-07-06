HABER

Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.07.2018 23:26 | Son Güncelleme

Yiğitcan Yılmaz, Apple'ın "Siri" uygulamasının ardından Google ve Microsoft'un iOS uygulamalarında da açık buldu.

Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu

Lise son sınıf öğrencisi Yiğitcan Yılmaz, daha önce Apple’ın "Siri" uygulaması ve yine Apple’ın web uygulamasıyla ilgili güvenlik açığı bulmuş ve şirketin onur listesine girmişti.

Çalışmalarına devam eden ve üniversite sınavlarına hazırlanan Yiğitcan Yılmaz, Apple’ın bir güvenlik sorununu daha buldu. Yılmaz, Apple’ın operatör güncellemeleriyle ilgili bulduğu sorunu, şirketin Eylül ya da Ekim ayında düzelteceğini söyledi.

"Operatör güncellemeleriyle ilgili, ciddi bir sorundu. Bu sorunu paylaşamayacağım çünkü bu sorun hala düzeltilmedi. Apple bu sorunu Eylül veya Ekim ayı gibi düzeltecek. İlerleyen zamanlarda neticeye bakacağız, bu sorunla ilgili onur listesine eklenip eklenmeyeceğim de belli değil."

GENCC

GOOGLE VE MICROSOFT İLE İLGİLİ DE BİRER SORUN DAHA BULDU

Google’ın IOS uygulamalarıyla ilgili de bazı sorunlar bulduğunu, bunları Google’a ilettiğini anlatan Yılmaz, "Örneğin yönlendirmelerle ilgili. Apple, bazı şeyleri, geliştiricileri koymaları gerektiğini ve bazı kurallara uymaları gerektiğini söylüyor fakat bazı şeyleri atladıklarını gördüm. Bunu Google’a güvenlik sorunu olarak ilettim. Yaklaşık 2-3 hafta bu sorunları görüştük, kendilerine bilgileri verdim, ardından bu sorun düzeltildi. Son olarak Microsoft ile ilgili bir sorun buldum, ekip bu sorunu onayladı. Sorun yönlendirmelerle ilgiliydi. Kodlamalar yapılmamış, atlanmış, bunları ben kendilerine ilettim. Sorunu düzelteceklerini söylediler ve yine IOS ile ilgili bir sorundu. Fakat bunun için herhangi bir listede yayınlamayacaklarını söylediler. Yapılan güncellemelerin ardından Microsoft güvenlik ekibi bu sorunun düzeltileceğini söyledi" dedi.

PARTNERKaan'ın sevgilisi tatildeKaan'ın sevgilisi tatilde
Artık sadece parmak ısınız ile dolandırılabilirsiniz!Artık sadece parmak ısınız ile dolandırılabilirsiniz!
Lenovo Watch X’i satın almaya saniyeler yetmedi!Lenovo Watch X’i satın almaya saniyeler yetmedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple Yiğitcan Yılmaz Google Microsoft ios Lise son sınıf öğrencisi Yiğitcan Yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Artık sadece parmak ısınız ile dolandırılabilirsiniz!

Artık sadece parmak ısınız ile dolandırılabilirsiniz!

Lenovo Watch X’i satın almaya saniyeler yetmedi!

Lenovo Watch X’i satın almaya saniyeler yetmedi!

Şaka değil: Dünya bugün daha yavaş dönüyor!

Şaka değil: Dünya bugün daha yavaş dönüyor!

Opportunity'den sinyaller kesildi!

Opportunity'den sinyaller kesildi!

Thanos Reddit kullanıcılarının yarısını ortadan kaldırmaya geliyor!

Thanos Reddit kullanıcılarının yarısını ortadan kaldırmaya geliyor!

HTC zararını azaltmak için işten çıkarma kararı aldı

HTC zararını azaltmak için işten çıkarma kararı aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.