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Apple'ın CEO'su Tim Cook'tan anlamlı 23 Nisan kutlaması

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.04.2018 21:10 | Son Güncelleme

Apple'ın CEO’su Tim Cook 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmadı. Tim Cook 23 Nisan'ı resmi Twitter hesabından attığı anlamlı tweet ile kutladı.

Apple'ın CEO'su Tim Cook'tan anlamlı 23 Nisan kutlaması

Apple’ın halihazırdaki en yetkili ismi Tim Cook geçtiğimiz yıl Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamıştı. Tim Cook bu sene de geleneği bozmadı ve yine Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayarak ulusal bayramımızı kutladı.

TİM COOK 23 NİSAN'I TÜRK BAYRAĞI İLE KUTLADI

Tim Cook Twitter'daki paylaşımında iPad ile çizilen bir portreye ve Türk Bayrağı'na yer verdi.

COOK

Cook söz konusu tweetinde, “Türkiye’de Çocuk Günü! Apple iPad kullanarak iPad’de oluşturulan bu renkli portre için İstanbul’dan 13 yaşındaki Özgün Asya’ya teşekkür ederiz.” yazdı. Tim Cook’un paylaşımı herkes tarafından takdir gördü ve çok sayıda beğeni aldı.

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